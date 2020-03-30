巨大去年稅後純益創4年新高 EPS 9元 擬配4.6元現金

巨大 (9921-TW) 集團今 (30) 日公布去年財報，稅後純益為 33.7 億元，年增 17.8%，每股純益為 9 元，董事會決議，每股擬配 4.6 元現金股利，盈餘配發率 51.11%，將提 6 月 19 日股東會決議。

巨大去年營收 634.5 億元，年增 5.3%，創歷史新高，毛利率 21.52%，年增 0.78 個百分點；稅前盈餘 48.09 億元，年成長 13.3%；稅後純益 33.75 億元，年增率 17.8，每股純益為 9 元。

巨大去年盈餘配發率 51.11%，較過去幾年略微降低，公司指出，主要考量集團長期發展策略，增強智慧製造、短鏈供應、增強物流效率的布局，加上預期今年全球經濟受疫情衝擊，故保留資金以利長期、永續發展。

2019 年巨大集團主要成長動能來自歐洲電動自行車熱銷及中國內銷市場回溫。其中，自有品牌業務在全球主要市場，以捷安特歐洲公司表現最為亮麗，營收較 2018 年兩位數成長，其中品牌電動自行車，在歐洲迎上銷售熱潮，銷量較 2018 年成長超過 4 成。美國公司則因產品優化，營收也有個位數成長。中國公司受惠內銷市場需求回溫，2019 年銷售量值同步成長，全年營收以人民幣計也達兩位最成長，表現優於預期。

在製造方面，巨大集團位於中國昆山及天津的工廠已經恢復正常營運；新建匈牙利廠將於今年年中開始投產。集團高級車生產基地台灣廠則持續強化自動化生產。

展望 2020，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟動能，繼亞洲之後，歐美疫情也急速惡化，全球經濟充滿不確定性，將為集團經營帶來挑戰。巨大將密切觀察疫情後續發展並採取必要的因應措施，以降低對集團營運的影響。