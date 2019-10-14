巨大9月營收突破60億元登峰 Q3也衝上169億元創高

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 9 月受惠傳統自行車及電動自行車新車款上市， 捷安特歐洲、中國及亞洲其他市場，都有不錯的銷售表現，單月營收突破 60 億元以 60.11 億元創新高，第 3 季營收也以 169.43 億元改寫歷史高檔紀錄。

巨大今 (14) 日公布 9 月營收，達 60.11 億元，月增 5.5%，年增 4.97%，第 3 季營收為 169.43 億元，季增 5.76%，年增 4.27%，這是巨大連續 8 季營收年成長，累計前 9 月營收 476.57 億元年增率 5.13%。

巨大今年上半年營收 307.14 億元，毛利率 21.13%，年增 2.01 個百分點，稅後純益 17.23 億元，年增 60.1%，每股純益 4.59 元，第 3 季為成車產品出貨旺季，營收達 169.43 億元。

同時，巨大歷經多年研發，7 月初正式推出全新超高性能自行車零組件品牌「CADEX」，進軍頂級自行車零組件市場，高端零組件未來可望成為巨大另一成長新動能。

巨大公布上半年 E-Bike 出貨數量為 29 萬輛，法人認為，巨大 2019 年 E-Bike 整體出貨量上看 60 萬台以上，年增率逾 2 成，營收占比可望提高到 25% 以上，在產品組合轉佳下，推升 2019 年營收、獲利表現。