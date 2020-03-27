〈陸股盤後〉買氣縮 上證收小紅 2800得而復失

週五 (27 日) A 股受到美股大漲的激勵之下，跳空走揚，不過受到本週 A 股累積不少漲幅之下，市場觀望氣氛濃厚。而連日來的量縮上漲，反映歐美肺炎疫情還在蔓延之際，投資人進場態度並不積極。此外，美國逾 300 萬人初領失業救濟金，基本面的疑慮也壓抑著陸股走勢。

在上攻無力之下，午盤後三大指數出現回檔，今年以來漲幅較低的上證表現較為抗跌，終場收在平盤之上，其餘兩指數均由紅翻黑。

截至收盤，上證指數收報 2772.2 點，漲幅 0.26%；深證成指收報 10109.91 點，下滑 0.45%；創業板指收報 1903.88 點，下跌 1.21%。今日滬深兩市成交金額為人民幣 6339 億元，與前一個交易日相當。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日買超人民幣 47.28 億元，其中，滬股通買超人民幣 28.95 億元，深股通買超人民幣 18.33 億元。

產業消息

中國水利部表示，重大水利工程復工復產進展很利，已規劃的 172 項重大工程現在已開工 142 項，在建規模逾人民幣 1 兆元，利多消息帶動基建類股走勢，中國中車大漲 4.9%、中國鐵建飆漲 3.8%、中國中鐵勁揚 3.3%、中交建上漲 2.9%、中國通號上漲 1.7%。

陸媒報導指出中國許多地區新建案出現熱銷情況，包含北京、深圳、蘇州、成都在內，均出現看屋人潮，地產類股在前一日回檔後，今日反彈上揚，金地集團、新城控股均大漲 3%、華夏幸福上揚 1.8%、萬科上漲 1.4%、保利地產上漲 0.9%。

中國民航局向航空公司發布通知指出，自周日 (29 日) 起，中國國內每家航空公司到任一國家的航線，只能保留一條，而每條航線每星期只往返一班；外國每家航空公司至中國的航線，同樣只可保留一條，每星期往返班次，不得超過一班，貨運航班則不受影響。航空類股表現疲軟，國航下跌 1.9%、南航下滑 1.5%、東航下跌 1.4%。

法人觀點

中國光大證券表示，目前市場波動大，在整體局勢未穩定前，投資人可留意三個方向，第一風險偏好低的人可關注高股息標的；二是計劃只持有一季的短期投資人，可留意反周期的純內需標的，包含新、舊基建、汽車和地產；三是計劃持有股票半年以上的投資人，可考慮民生消費品中的績優股。

中國中信證券則指出，預估全球肺炎疫情、美元流動性、美股波動、中國刺激政策等四大指標透露出的底部訊號可在未來幾周內漸漸明朗，目前 A 股正處於今年度最佳配置的時機點。

不過，中國天風證券認為，即使全球股市出現的反彈，只是全球悲觀預期後的超跌反彈，而這波反彈力道取決於各國央行的態度，與疫情的轉折點，保守來看第二季前段 A 股仍然是以區間震盪為主。