降息搶進房市？學者：疫情拖久泡沫全破

為了因應新冠肺炎對於各行各業的衝擊，央行 19 日宣布跟進降息 1 碼，讓台灣迎來歷來最低的利率，希望可以藉此穩住市場信心，並幫助企業度過難關，不過財金學者卻不樂見這樣的情形。

財金學者章定煊日前才在臉書上表示，過去主要的經濟體瘋狂的往金融體系灌注準備金，但通貨膨脹率卻越來越低，經濟成長率每況愈下，然而股市、房市卻是一飛衝天。並感嘆「不是我看好房市，是我看爛貨幣」，提醒大家一定要投資理財，不要讓手上的購買力被壞蛋收割走了。

而對於央行的降息決定，章定煊分析，現在幾乎每個主要的經濟體都是處於非常浮濫的貨幣發行、負債累累的財政收支，政府體質虛弱不堪；許多國家股市、房市與垃圾債市都是處於泡沫化的情況。如果疫情很快的過去，本來有點消退的泡沫又會重新獲得動能，不排除房地產是可能又一波的上漲。

然而，如果疫情很慢才過去的話，章定煊則認為原本靠快速周轉維持的房市股市，將會難以為繼，並稱美國的利率已經降無可降，疫情長期拖延，有可能一舉將房市股市垃圾債市的泡沫全部衝破，全球經濟將陷入大蕭條的情況。

面對這樣的態勢，章定煊也建議，自認八字不夠硬的，現在都該選擇觀望，把資金從市場上抽出，延緩投資，等待情況比較清楚後再進場。