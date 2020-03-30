【馮冠華專欄】看來恆指黑色星期一的魔咒仍會延續

3 月 30 日推介 - 美團點評 （3690）

推介原因及策略：公司將於今天公佈 2019 年業績，公司去年第二及第三季均已錄得盈利，估計第四季勢頭應可延續。隨着內地疫情好轉，美團點評應是不錯的復蘇概念選擇。可於現價進場，中長線回看 $100 以上。

1）上週五港股市況總結：恆指週五高開低走，指數以 23768 點開出，上升 416 點，但之後升幅慢慢收窄，收市前升幅最低只剩 2 點，但在競價時段又有所回升，最終以 23484 點收盤，上升 132 點。成交金額按日上升不足 1% 至 1224 億。港股通南向維持淨流入，金額再減至港幣 5 億。滬深股通北向轉回淨流入，金額約人民幣 34 億。藍籌 33 升 16 跌 1 持平。

板塊方面，內銀、公路、體育用品、基建及內房表現較好。做空比率回落至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 25:75，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 38:62。重貨區方面，熊證上移至 24250-24299，牛證維持在 22900-22949。恆指夜期報 23082 點，下跌 421 點，低水 402 點。港股 ADR 下跌 530 點，相當於恆指 22950 點。

簡評：恆指上週五的高開低走，大致和筆者預期的相同，週末前沽貨套利，在現今的疫情氣侯下是正常操作。大市成交量按日持平，而藍籌升多跌少，加上做空比率回落，感覺上不算太差；反而港股通南向淨流入大減至只有 5 億港元，且大部份盤中時間均呈淨流出狀態，而明細更顯示近日維穩的要角建行，（939）罕有地不在十大成交活躍股中（港股通滬交易），筆者明白一日的操作不太有代表性，但在風雨飄搖的日子，這種變動，不排除是拐點的領先指標，值得多加關注。

另外，上證上週五 2800 點得而復失，深成和創業板更要下跌，兩市成交量再走低；內地股市在疫情下，相對跌幅少而反彈動力偏弱，縱使有望成為最先成功坑疫的國家，中央政策扶持也層出不窮，可是仍沒有帶來資金的青眛，筆者較特別的想法是，疫情初期國家隊暴力救市，現在反而是消化期，後市依然屬於較吸引的市場。

英國首相約翰遜週五確診，歐美疫情在週末也毫無好轉，再加上美股上週五的約千點大跌，看來恆指黑色星期一的魔咒仍會延續。ADR 及夜期預示恆指將面對約 500-600 點的跌幅，並下試 23000 點；留意牛證的最新重貨區在 22900-22949，投資者需注意借勢屠牛風險。

另外，富時 100 上週五的跌幅比其他歐洲主要市場為多，在香港上市而有較多英國業務的可能沽壓會較重，如滙豐（5）、渣打（2888）、長和（1）及長建（1038）。出口美國的公司同樣地會面臨沽壓，如創科（669）、敏華（1999）及德昌（179）等。思捷環球（330）將 6 間德國附屬公司啟動財產保護訴訟程序，雖然公司自身問題多多，但也顯示歐洲業務的嚴峻經營環境。另外，油價上週五再急跌，相關股又面對沽壓了。

至於業績，中資銀行，包括中行（3988）、交通（3328）及建行（939）的業績均合符預期，並無特別。反而，中銀香港（2388）增加派息，現價殖利率超過 7 厘，應有一定的防守力。其餘業績或派息率較吸睛的，包括中國神華（1088）、東陽光藥（1558）、九毛九（9922）、光大銀行（6818）、中興通訊（763）及華潤燃氣（1193）。

溫馨提示，今天是 3 月期指結算日。業績方面，今天有美團點評（3690）及吉利（175），明天則有小米（1810）及中芯（981）。另外，還有官方 3 月 PMI 及財新 3 月 PMI 與及澳門 3 月博彩毛收。

2）美股上週五市況總結：美股上週五又大玩過山車，英國首相約翰遜成為首位西方國家領袖確診新冠肺炎，加上美國確診個案超越中國，成為全球疫情最嚴重國家，三大指數低開，及後眾院通過 2 萬億美元刺激經濟法案，道指跌勢曾一度減慢，惟收市前半小時又崩崖式直插，最終三大指數下挫，當中道指下跌 915 點或 4.06%，標普及納指則分別下跌 3.37% 及 3.79%。十年期債息下跌至 0.676%，美滙指數回落至 98.31，紐約期油下跌 3.4% 至 21.84 美元，恐慌指數 VIX 則上升 7.4% 至 65.54，黃金回落 0.4% 至 1654 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中銀香港（02388）公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 321.84 億元，按年增長 0.36%。每股盈利 3.044 元。中銀派末期息 99.2 仙，較 2018 年增加 7.48%，連同中期息，全年每股股息 1.537 元，按年 4.7%，派息比率為 50.5%。期內，淨利息收入 405.23 億元，按年上升 2.59%；淨息差 1.59%，按年下跌 3 個基點。

中興通訊（00763）公布，截至去年底止淨利潤為 51.48 億元（人民幣，下同），每股盈利 1.22 元，派末期息 20 分。2018 年度虧損 69.84 億元。

思捷環球（00330，ESPRIT）公布，因應新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，ESPRIT 繼關閉歐洲所有自營、特許經營及批發合作夥伴的店舖，27 日（周五）根據德國破產法例第 270b 條，將 6 間附屬公司啟動財產保護訴訟程序，當地法院已回應並已實施臨時自行管理，允許 ESPRIT 相關附屬公司繼續管理其資產。公司已申請今天復牌。6 家附屬公司屬 ESPRIT 在德國的主要子公司，以最新中期報告資料，ESPRIT 德國佔集團收入約 52%。

長江生科（775）公布，因應香港當前新冠肺炎疫情，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，長江生科會在香港以至全球製造、分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（test kits）。公司已申請今天復牌。



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/