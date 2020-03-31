【馮冠華專欄】美股反彈 估計港股今天應可受惠

3 月 31 日推介 - 魯大師（3601）

推介原因及策：內地軟件公司去年十月以 $2.7 招股上市，股價曾一度急漲至 $11.16，但昨天收盤價 $2.36 比招股價還要低。昨天收盤後公佈的業績不俗，盈利按年增長逾 4 成，歷史本益比只是 5 倍多，且公司也慷慨地派發末期股息，估計股價反應會正面，今天甚有機會裂口高開。筆者認為在 $2.5 以下仍可一試，短期上望 $3。由於公司日均成交不大，欲參與者要注意風險。

1）上日港股市況總結：恆指週一反覆偏軟，指數以 23021 點開出，下跌 463 點，之後跌幅曾擴大至 511 點，低見 22973 點。及後道指期貨轉跌為升，恆指午後更曾一度倒升 7 點，但強勢未能持續，道期又再轉向為跌，恆指最終以 23175 點收盤，下跌 309 點。成交金額按日下跌約 12% 至 1079 億。港股通南向維持淨流入，金額回升至港幣 37 億元。滬深股通北又轉向至淨流出，但金額只是約人民幣 1 億多。藍籌 7 升 41 跌 2 持平。

板塊方面，醫藥及內需股表現較好。做空比率回升至 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 24:76，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 41:59。重貨區方面，熊證下移至 23800-23849，牛證維持在 22900-22949。恆指夜期報 23394 點，上升 380 點，高水 219 點。港股 ADR 上升 282，相當於恆指 23457 點。

簡評：恆指昨天雖然下行，但相比過往多個的黑色星期一，表現已不算太差，特別是紐約期油在亞洲時段曾跌穿每桶 20 美元的十八年低位。盤中道指期貨曾轉跌為升，人行亦重新逆回購操作，再加上期指結算的操作，或許可以解釋恆指昨天尚能守穩十天綫及 23000 點的原因。

做空比率回升，藍籌和板塊均是跌多升少，但跌市成交萎縮至 5 週的新低，而港股通南向淨流入則大幅回升，且維穩要角建行（939）也重錄大量淨流入，整體情況只可說不是太差，但也談不上好轉。

疫情方面，歐美並無轉好跡象，另外，多個地區的輸入個案也有上升趨勢；以香港為例，復見找不到源頭的新確診例證，更出現確診者沒有牀位的情況，第二爆發的風險不可不防 （這包括個人的健康及金融市場），更別談糟透的石油價格戰，表面上看似沒完沒了。

近日看到不少港股的走勢評論，指出反彈的目標可放在 0.382 黃金比率的 24000 點，但從最近兩天港股的走勢及消息面的發展，筆者真的沒有信心港股還有此動力，除非 A 股能及時轉強，為港股帶來強心針則作別論。昨天人行的逆回購，是不是第一步，拭目以待。

雖然筆者認為港股仍是易跌難升，但在業績期也不乏機會，特別是早前被大盤不佳而拖下，但業績並無不妥的超跌公司。早前的中國建築（3311）績後連升五天，昨天筆者在客戶群組提及的天能動力（819）也表現亮麗，昨天大升後本益比還不到 5 倍而殖利率近 7%，估計還有不少上升空間。至於昨天盤後公佈的業績，筆者建議可留意魯大師（3601）、錦欣生殖（1951）、中國中鐵（390）及中梁控股（2772）。至於吉利（175）及美團點評（3690），前者的業績在昨午已公佈，績後股價表現尚可。公司認為疫情對其銷售影響不大，維持全年銷售目標，筆者亦維持看好的想法。美團點評成功在 2019 年轉虧為盈，但預告 2020 年第一季業績受疫情嚴重影響，這全都應是市場共識。從第四季的數字顯示，收入、經營開支、毛利率等全在繼續改善，筆者也不改對其看好的想法。

2）人行在連續暫停 29 日後，昨天進行 500 億元人民幣 7 天期逆回購，中標利率由上次的 2.4%，降至 2.2%；中標利率下調 20 個基點，為春節開市後兩個月內第二次下調。（明報）

3）工信部產業政策與法規司司長許科敏稱，目前，電子訊息行業平均復崗率已達 95%。他表示，從重點企業來看，中芯國際（00981）、京東方、華星光電等企業復崗率已超過 90%；華為已全面復工，復產率穩定在 90%；富士康 27 個主要廠區已復工 81 萬人，整體復工率 93.7%。（信報）

4）美股上日市況總結：美股週一反彈，當中道指上升 691 點或 3.19%，標普及納指則分別上升 3.35% 及 3.62%。十年期債息回升至 0.726%，美滙指數回升至 99.04，紐約期油下跌至 20.31 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 12.9% 至 57.08，黃金回落至 1642 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：美團點評（3690）去年業績虧轉盈，截至去年底止年度，股東應佔溢利 22.39 億元（人民幣，下同），2018 年度虧損 1154.77 億元。每股盈利 0.39 元，不派末期息。該公司預期今年首季經營虧損。

農行（1288）去年賺 2121 億元（人民幣，下同），按年增 4.6%，派末期息每 10 股 1.819 元，增幅同樣為 4.6%。現價股息率約 6.7 厘。

中金（3908）收市後公布業績，純利按年升 21.4%，至 42.38 億元，不派末期息。期內收入按年升 22.9%，錄 227.8 億元（人民幣，下同）。手續費及佣金仍為最大收入來源，佔收入 47.1%；利息與投資收入則分別佔 21% 和 30.5%，其餘為「其他收益」。

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