國銀去年海外曝險美國1761億美元 連18季創高

中央銀行今 (27) 日公布國銀去年第 4 季國家風險統計，截至去年底止，國銀最大曝險國仍由美國、中國包辦冠亞軍，其中對美債權餘額共 1761.06 億美元，較去年第 3 季增加 12.6%，更連 18 季蟬聯國銀最大曝險國。

央行統計，國銀去年對美國直接風險餘額 897.46 億美元、最終風險餘額 863.6 億美元，不論是直接風險或最終風險餘額皆同步創下歷史新高。

而我對中國曝險餘額也持續攀升，去年第 3 季我對中國曝險額俄共 1089.35 億美元，截至去年底曝險餘額則攀升至 1155.04 億美元，增加 6.03%。

央行官員說明，我對美債權增加主要是資金拆借與投資商品增加；而對中國則是受人民幣匯率升值、金融債券投資與資金拆借增加有關。

由於肺炎疫情全球持續擴散，引發全球股災讓金融市場劇烈震盪，國銀海外曝險前兩大國家正好是確診病例分居冠亞軍的美國與中國，市場關心，疫情是否影響國銀曝險風險。

央行官員表示，國銀在海外市場曝險主要放款為主，但放款很難在短期內進行大規模調整，加上還要考慮匯率與疫情走勢等因素，因此目前還無法具體評估疫情對國銀海外曝險的影響。

根據央行統計，截至去年底我國銀的外國債權直接風險餘額共 4540 億美元，較去年 9 月底增加 198 億美元，增幅約 4.56%。

觀察國銀海外債權曝險國家，截至去年底前 10 大國家分別為美國、中國、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計曝險餘額共 3356 億美元，占我國外國債權直接風險餘額約 73.93%。