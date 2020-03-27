〈元太法說〉中國廠復工率月底達9成 疫情助推三大商機

電子紙大廠元太 (8069-TW)27 日舉辦線上法說會，展望今年，董事長李政昊表示，中國揚州模組廠復工率已達 7-8 成，預期月底將再升高至 8-9 成，短期供應鏈仍有缺工、缺料問題，但疫情也帶動線上學習、資訊看板、雜貨零售等三大商機。

李政昊表示，電子紙具備螢幕不傷眼、省電等特性，可應用在數位資訊看板上，也可望受惠近期零接觸醫療需求，另外，即時更新的特性，也可應用在及時變動價格的貨架標籤，遠距教學也帶動電子書閱讀器需求成長。

展望今年，李政昊表示，若疫情在第 2 季趨緩，上半年仍可望成長，但第 3 季仍需觀察歐美疫情變化，而因應客戶需求，預計今年將在林口、新竹擴充產能，也將持續與京東方等面板大廠合作，在今年推出彩色電子紙產品。

元太去年第 4 季營收 34.32 億元，季減 6.18%、年減 8.04 %，毛利率 47.99%，季增 2.59 個百分點、年增 1.38 個百分點，營益率 7.9%，季增 0.14 個百分點、年減 3.58 個百分點；稅後純益 6.13 億元，季減 46.55%、年減 29.59%，每股純益 0.54 元。

累計元太去年營收 136.01 億元，年減 4.3%，毛利率 44.4%，年增 2.66 個百分點，營益率 4.12%，年增 0.9 個百分點，稅後純益 30.83 億元，年增 18%，每股純益 2.72 元，元太也通過去年盈餘分配，每股擬配 2 元現金股利，以 27 日收盤價 24.6 元計算，現金殖利率約 8.13%。