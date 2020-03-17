歐洲全境失控 台灣金融三業對歐曝險近5兆元

肺炎疫情在歐洲愈趨嚴重，爆發疫情的國家高達 50 國，幾乎全境失控，確診人數超過 6 萬多人，外界關切我國金融三業 (銀行、保險及證券期貨) 對歐洲曝險狀況，金管會今 (17) 日公告，至今年 1 月底止，我國金融三業對歐洲總曝險金額已超過新台幣 4.9 兆元。

世界衛生組織統計顯示，至今日上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有 50 國出現武漢肺炎確診個案，病例增至 63268 萬例，比前一天增加逾 8300 案，且再添 440 餘人死亡，歐洲因為疫情死亡人數攀升至 2755 人。

因為歐洲成為疫情重災區，金管會統計，我國金融三業對歐洲總曝險金額為新台幣 4 兆 9191 億元。

銀行部分，台資銀行在歐洲五個國家、設有十個據點，分別是英國有 5 家分行、1 子行設的分行，比利時設 1 家分行、法國有 1 分行、荷蘭 1 分行及德國 1 辦事處。銀行對歐洲曝險金額為 9261 億元，較去年同期的 8331 億元，增加 929 億元；其中，對歐洲曝險最多是投資，其次為授信放款。

保險業方面，金管會表示，我保險公司整體對歐洲曝險金額為 3 兆 9060 億元，是金融三業比重最高，較去年的 3 兆 8186 億元，增加了 847 億元。

證券期貨業部分，對歐洲曝險部位今年 1 月底為 870 億元， 年增 555 億元。