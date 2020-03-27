材料-KY去年獲利創新高 EPS 6.52元 擬配4.7元現金股利

材料 - KY (4763-TW) 擴產效益顯現，去年營收 21.75 億元登峰，毛利率 30.95%，稅後純益 3.3 億元，年增 46.45%，每股純益 6.52 元，毛利率與每股純益皆創新猷，董事會今 (27) 日決議，每股擬配發 4.7 元現金股利，依今日收盤價計算，殖利率 5.03%。

材料 - KY 積極擴大營運動能，擬透過赴北非合資設廠方案，鎖定中東、非洲市場需求，積極擴張產品市占率，此海外投資計畫，預估 2021 年將貢獻營收，同時，材料 - KY 已啟動庫藏股，擬在每股 190 元以價格買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工。

材料 - KY 去年第 4 季營收 6.07 億元，創新高，毛利率達 35.2%，創新高，季增 4.8 個百分點，年增 9.53 個百分點，每股純益 2.02 元，也攀登巔峰。

材料 - KY 去年營收為 21.75 億元，年增 25.06%，由於主要原物料醋酐價格已從高檔往下，成本降低，毛利率 30.95%，年增 6.72 個百分點，稅後純益 3.3 億元，年增 46.45%，每股純益 6.52 元。

材料 - KY 今年第 1 季受惠外銷數量增加，2、3 月訂單、營收都超越去年同期，第 1 季起醋酸纖維素及絲束等產能完工，今年營收可望逐季走揚，以目前接單及出貨估算，今年上半年單季營收，都有 15% 以上年增幅。

材料 - KY 今年產能投產規畫中，絲束與醋片產能將逐步在第 2 季、第 3 季開出，其中，絲束將增加 1 條新線 1000 噸，預期第 1 季完工，第 2 季投產，產能由 1.4 萬噸增加到 1.5 萬噸；醋片則增加 5000 噸產能，估第 2 季完工、第 3 季投產，屆時產能將擴張到 25 萬噸。