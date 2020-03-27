華建擬辦現增籌資20億元 現增額度逾半個股本

老牌建商大華建設 (2530-TW) 今 (27) 日董事會決議擬辦理 15.5 億元現增案，自市場募集 20 億元資金，是華建成立以來最大規模現金增資籌資案，將用於支付購地及工程款的支出。

華建去年因無新建案入帳，稅後虧損 6870 萬元，依目前股本計算，每股虧損約 0.25 元，華建董事會今天通過擬配發 0.1 元現金股利，擬 6 月 23 日股東會決議，股東會並將進行董事改選。

以華建目前股本為 27.08 億元計算，此次由董事會決議辦理 15.5 億元的現增案，預計每股 12-14 元溢價發行，將自市場募集約 20 億元；華建主管指出，籌資將充實營運資金以償還銀行借款、支付營建工程款、購地款及轉投資。

華建目前手中危老重建的北市預售建案「台大華」預售案，去年 10 月已完銷，總銷售金額 15.6 億元，華建協理李俊賢指出，華建在台北市五常街的合建案「大華榮芯」已取得建照，將在 3 月已取得開工執照，4 月開始銷售，最快在明年第 4 季完工，將採邊建邊售模式。

華建在台北市五常街合建案「大華榮芯」，基地面積 283 坪，預計興建地下 2 層、地上 7 層建案，規劃 25 戶及 33 車位，華建預估可分回 12 戶 15 車位，預計在 3 月間動工。

華建另一個台北市「懷生段」都更案，位於台北市大安區忠孝 SOGO 百貨對面，預計興建地上 22 層及地下 3 層的商場及辦公大樓，今天董事會通過擬提出都市更新事業計畫及權利變換計畫案申請，總開發土地面積合計約 275.58 坪，預計投入成本約 27.7 億元，依一般進度來看，送件一年半到 2 年可以取得建照。