材料-KY濟南青寧舊廠區明年可望獲徵收 貢獻每股純益逾8元

材料 - KY(4763-TW) 擴產效益持續顯現，第 3 季營收 5.62 億元改寫次高，在經濟規模發揮下，克服上游原物料上漲壓力，法人估材料 - KY 毛利率仍可維持 3 成高檔水位；同時，近期山東青寧工業區舊廠區，也成官方徵收區域，預計 2020 年獲得徵收，徵收款將在明年入帳，處分利益估達 4.3 億元，貢獻每股純益 8.42 元。

材料 - KY 於 1999 年成立，濟南廠早期生產尼龍絲，其中青寧工業區 70 畝廠區目前並未使用，預計 2020 年將獲當地政府徵收，徵收款可望在明年入帳，並挹注約新台幣 4.3 億元處分利益，貢獻材料 - KY 每股純益約 8.42 元。

材料 - KY 上半年稅後純益 1.26 億元，年增 14.09%，每股純益達 2.74 元，今年前 9 月營收 15.69 億元，年增 23.29%，第 3 季在本業亮麗表現下，每股純益可望達 2 元，市場需求穩定擴張，第 4 季也將持平第 3 季，第 2 季起營收都位於歷史高檔水位。

材料 - KY 主要生產醋酸纖維素及絲束，絲束銷售地區為南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國，為因應前幾大絲束客戶需求，材料 - KY 積極與客戶共同開發目前成長性極高的加熱不燃燒菸 (IQOS)，此產品商機在採用絲束濾嘴增加安全性，與目前在美國引爆致病疑慮的菸油電子菸非同類別產品。

材料 - KY 第 2 季營收 5.5 億元，第 3 季營收 5.62 億元，改寫歷史次高，在市場需求穩定擴張下，第 4 季訂單估也有第 3 季水準。