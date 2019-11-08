材料-KY擴廠效益Q3獲利登頂 前3季EPS 4.5元

材料 - KY(4763-TW) 受惠擴產效益顯現，第 3 季稅後純益 1.02 億元創新高，每股純益 2.01 元；前 3 季稅後純益 2.28 億元，年增 42.62%，每股純益 4.5 元。

材料 - KY 今 (8) 日公布第 3 季財報，營收 5.61 億元，毛利率 30.4%，季減 0.44 個百分點，年增 3.61 個百分點，稅後純益 1.02 億元，季增 80.77%，年增 1.1 倍，創新高，每股稅後純益為 2.01 元。

材料 - KY 今年前 3 季營收 15.68 億元，毛利率為 29.31%，年增 6.67 個百分點，稅後純益 2.28 億元，年增 42.62%，每股純益 4.5 元。

材料 - KY 獲利成長，主要在於醋片廠及絲束產能擴增效益，10 月營收 1.9 億元，月增 0.31%，創今年新高，年增率 22.15%，累計 2019 年前 10 月營收 17.58 億元，年增 23.17%。

近期醋酐廠家開工率穩定，供給量充足使價格下跌壓力加大，原物料醋酐行情震盪下跌機率高，有助材料 - KY 毛利率提升。

材料 - KY 生產醋酸纖維素及絲束，全球僅幾家大廠供應，屬寡佔產業，絲束銷售地區遍及南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國地區，皆非美國市場。

材料 - KY 持續在市場上擴大市占率，近期除逐步打入國際一線菸廠，開始執行 2020 年的醋片及絲束擴廠計畫，經濟規模效益更為顯現，也配合全球布局，開始規劃海外擴廠，長期成長動能樂觀。

近期，未使用濾嘴的菸油式電子煙受各國政府禁令禁止使用，濾嘴重要性受重視，消費者又回到需要使用濾嘴的傳統菸及加熱不燃燒菸，材料 - KY 提供濾嘴，需求也同步增加。