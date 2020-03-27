【馮冠華專欄】美股造好，港股受惠，週末前仍需留意獲利回吐

3 月 27 日推介 - 萬州國際（288）

推介原因及策略：美股造好及減免關稅憧憬下，公司或是雙重受惠。早前公佈的業績亮麗，派息也有增加，約 9 倍的本益比，估計還有上些空間。建議現價買入，上望 250 天綫的 $7.8。

1）上日港股市況總結：恆指週四有所回吐。指數以全日高位 23605 點開出，上升 78 點，但迅即轉升為跌，午後在道指期貨跌幅擴大下，最多曾下跌 406 點，低見 23163 點，最終以 23352 點收盤，下跌 175 點。成交金額按日下跌 20% 至 1218 億。港股通南向維持淨流入，金額按日大減約七成至港幣 18 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 14 億。藍籌 13 升 36 跌 1 持平。板塊方面，本地地產、線上醫療、醫藥及內航表現較好。



做空比率上升至 14.1%。牛熊證街貨最新比例為 26:74，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 29:71。重貨區方面，熊證仍在 24000-24049，牛證則上移至 22900-22949。恆指夜期報 24020 點，上升 845 點，高水 668 點。港股 ADR 上升 655 點，相當於恆指 24008 點。

簡評：相比近日的暴升狂跌，恆指昨天可說是罕有地寧靜；盤中雖然也曾一度下跌逾 400 點，但最終 175 點的跌幅，只是週二及週三累升的約一成而已，約千二億的大市成交，原來已是自 3 月 11 日後的新低；而跌市下成交縮減，表面上看不是太壞。



做空比率又再上升，但也談不上是危險水平。港股通南向淨流入大幅減少，明細顯示只有建行（939）錄得較大淨流入而已，啟示性也不明顯。至於滬深股通北向又轉回淨流出，在 A 股下行也屬正常操作，但由於金額不大，加上兩市成交額也不足七千億，這轉向亦不能代表甚麼。簡單地形容，筆者認為昨天的港股，是大升後的整固，市場觀望氣氛也較濃。

筆者所指的觀望，昨晚也有了些答案。美國首領失業救濟金人數創歷史新高，一週內既然有三百萬人加入失業大軍，美國的勞工市場真的恐怖。另外，G20 的特別峰會中，習近平指疫情需要全球聯手應對，並籲減免關稅。川普曾豪言除非在中國要求下，才有機會減免關稅；如今習近平給他一個體面的落台階，且看美帝會否把握。



執筆時，美股又大升逾八百點，美元及恐慌指數也回落，有市場分析指，上升是因為在駭人的數據出台後，應會有更多的救市措施。有的是指 G20 正向全球經濟注入 5 萬億美元資金是大利好。筆者的視覺則有點不同，覺得市場可能已開始殖入減關稅的可能性，因川普已沒有太多剩餘的時間及子彈了。

港股已連續三個星期一大跌，黑色星期一效應亦被本地傳媒廣泛報道。筆者並不鼓吹迷信，亦不自覺清高，但卻有責任指出市場或對此存有戒心。由於美股昨晚造好，估計港股今天也能受惠，高走後，會否出現在週末的不確定性前的套利行動？特別是所謂的救市消息已盡出之下，而疫情還是不斷地擴散中，昨晚也見外交部宣佈禁止非中國居民入境，短綫操作者不可不防。

大量業績公告，筆者週初推介的中手游（302），經調整淨溢利按年升 82%，接近早前盈喜公告的 70-85% 的上限，其他筆者覺得較突出的，包括藥明生物（2269）、高偉電子（1415）、易鑫（2858）及美高梅（2282）等。滙豐（5）剎停重組計劃，在這時勢可說是良心企業，但若是股東則是另一回事，會否影響將來的派息政策？畢竟計劃中裁員的工資也不是小數目。

2）美國首領失業救濟金人數暴增逾 10 倍，逾三百二十萬人失業並大遜市場預期，創歷史新高，反映經濟狀況較為疫弱，惟 G20 本港時間今晚召開的特別峰會中，國家主席習近平指內地將繼續實施積極財政政策，和穩健的貨幣政策，同時進一步放寬市場「准入」、積極擴大進口及對外投資，又籲減免關稅。（信報）

3）G20 聯合聲明：不惜一切代價採用所有可行的政策工具，將新冠病毒大流行對全球經濟和社會的損害降到最低。要求 G20 央行行長和財長研究 G20 行動方案，以應對新冠病毒；正向全球經濟注入 5 萬億美元資金，以抵消疫情對社會、經濟和金融的影響；要求國際勞工組織和經合組織監控新冠病毒流行對就業的影響；G20 致力於在疫情期間加強國際貿易合作，各國貿易部長應評估疫情對貿易的影響。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 1352 點或 6.38%，標普及納指則分別上升 6.24% 及 5.6%。十年期債息微跌至 0.848%，美滙指數回落至 99.46，紐約期油 23.28 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透過兩人各自擁有 50% 權益的公司，自長實集團 （1113） 及長和（1）於上周五公布全年業績後，連續 4 個交易日增持長實股份，兩人同時亦於 3 月 20 日及 3 月 23 日兩個交易日增持長和；合共動用資金約 6.6 億元。

平安好醫生（1833）表示，疫情發生以來互聯網醫療需求激增，海外日均諮詢近 1 萬次，其中在印尼的在線諮詢數量幾乎上升一倍。另外，好醫生去年已與軟銀集團合作成立合資公司，好醫生首席執行官王濤透露，計劃今年第二季在日本推出在線醫療服務平台。

滙豐（5）行政總裁祈耀年最新向全球員工發信，宣布決定剎停重組計劃相關的裁員及對外招聘。

中手游（302）去年經調整淨溢利按年升 82% 至 6.1 億元人民幣，收入升 9 成至 30.4 億元，每股盈利 13.15 分，派末期息 0.0355 港元。

6）新股訊息（信報）：馬來西亞軟件開發商 C-LINK SQ（01463）今天掛牌，暗盤價收報 0.92 元，較招股價 0.63 元，高 0.29 元或 46.03%。

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