房市恐現拋貨潮？李同榮：四大情況下才會

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，台灣動用國安基金護盤，房產業者也忑忐不安，唯恐波及房市、房價崩盤；吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮直言，除非房市處於最高價位區段、中屋市場交易大減 30%、房價恐慌性快速崩跌以及疫情至第 3 季仍難以收拾等四要素，房地產才可能會有拋售潮。



李同榮進一步指出，預測房市不宜陷入當下情境，利空來時過度恐慌，利多來時過度樂觀。他提出造成房市恐慌拋售潮的四大要件：

第一、房市循環上升到最高檔區位：如 SARS 房價低檔時發生，利空正好測試房價底部，隨之先蹲後跳，市場大反彈。反之，如疫情發生在 2014 房價高檔時，因為假性需求與短線投機者唯恐房市崩盤，就會大量拋售囤積房產。如今房市高檔已過，技術上不易發生崩盤。

第二、中古屋交易量短期劇減三成以上：自 2020 年元月份疫情利空來襲，本季中古屋買賣交易量一丶二月未受影響不減反增，雖然目前疫情有擴大趨勢，影響較大應是四月丶五月的交易量，但預期中古屋減少較有限，而購買預售屋較無急迫性，預期未來兩個月交易量可能減少約 20%。整體而言，除非中古屋交易量迅速萎縮 30% 以上，否則拋售潮不可能出現。

第三、房價恐慌性快速崩跌：台灣房市從 2014 年緩跌 4 年，房價已適度修正，並在軟著陸當中逐漸消化餘屋，從近年使照量降低，開工量增加呈黃金交叉，就發現 2018-2019 房市價量已持續回溫，且支撐市場的都是剛性買盤而非假性需求與短線投資，因此就算疫情持續擴散到五丶六月，房價只會降溫，也不可能有拋售潮會出現，唯一有拋售機會的產品是餐旅業。

第四、疫情擴散至第三季仍難以收拾：目前武漢肺炎疫情風暴持續燃燒，五月前降溫機率頗大，若疫情仍超乎想像持續燃燒至第三季仍未降溫，那影響層面已危害到全球經濟，百業勢必全面蕭條，無一幸免，何止房市？

李同榮表示，目前房市在持穩回溫的趨勢中，雖受疫情影響，但預期只會影響第二季的價量表理，絶不會有恐慌殺盤，預期房價仍會由溫轉為持平，住宅市場只會觀望，不會有拋售出現，而房市三寶（工丶商用地丶廠辦丶商辦）值得關注，在危機中的商機會浮現，等疫情過後，房市三寶將有預期不到的先蹲後跳大反彈行情，下半年房市應就會回歸基本面，不用過度恐慌。