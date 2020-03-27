股價未反映公司價值 美時董座加碼買回自家股票

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 董事長 Robert Wessman 宣布，目前股價未顯現公司長期價值，已透過旗下投資公司 Aztiq Lux Sarl，買進自家股票共 300 張，平均買進價格約 52.1 元，展望後市，他說，將持續擴大南投生產基地並強化產品組合，對營運正向。

Robert 表示，目前世界各國皆受新型冠狀病毒肺炎影響，面臨空前挑戰，也造成全球股票市場波動，不過美時去年經營表現與未來產品組合持續強化，目前股價並沒有反映公司長期價值與成長潛力。

Robert 指出，目前除口服抗癌用藥、戒毒癮舌下片、血癌用藥等產品，還有 20 項新藥開發案，產值上看 200 億美元，預期將是未來重要的成長動能。

在台投資方面，Robert 表示，美時與艾威群結盟後，獲得全球銷售管道，以外銷至超過上百個國家，美時也從本土藥廠轉為 9 成外銷公司，過去投資南投廠超過 3000 萬美元 (約新台幣 9 億元)，包括提升品質、研發、製藥及人才，未來每年將續投資研發人才 3000 萬美元。

展望今年，總經理 Petar Vazharov 日前在法說會表示，戒毒癮藥在美市占率已提升至 20%，預期全年市佔率將持續攀升，減肥新藥 Qsymia 雖然短期受到疫情影響，不過全年看好有 1300-1400 萬美元營收貢獻，今年整體營運正向看待。