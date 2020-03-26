網家去年成功轉盈 獲利創3年新高

電商集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 1.63 億元，每股純益 1.39 元，不僅成功轉虧為盈，也是近 3 年來獲利新高；董事會已通過，每股擬配發現金股利 0.7 元，為 3 年來首度配息；網家表示，旗下 B2C 銷售強勁增長、C2C 交易市集成交額激增，加上網路金融業務快速啟動，樂觀看待今年營運。

網家去年合併營收 388.84 億元，年增 12.4%，續創新高，營業毛利 45.9 億元，年增 6.77%，毛利率 11.8%，年減 0.63 個百分點，營業利益 2.78 億元，年增幅高達 116%，營業利益率 0.71%，年增 5.7 個百分點，反映推銷費用大減超過 30% 的效益。

網家去年在 APP 優化的帶動下，B2C 行動端業績成長率達 40%，新客數年增率近 30%，其中，35 歲以下消費者占比高達 50%。

網家進一步指出，今年 2 月起女性消費人次首度超越男性，營運模式變革下，年輕化、女性消費者、行動端優先等消費族群增加，有助挹注新成長動能。

網家正積極推動共享網路生態圈，線上電商朝向多元性、多樣化特質發展，線下服務擴大至豐富實體消費場景，樂觀看待今年營運將持續成長。