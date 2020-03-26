愛普今年動能來自兩大產品線 拚毛利率回溫

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (26) 日召開線上法說，愛普表示，客製化與授權業務將是營運成長的兩大動能，今年將持續提升毛利率表現，預期第 2 季有機會將高價庫存去化完畢，後續毛利率可望回溫。

愛普營運以客製化產品、標準型產品、設計服務及技術授權分進合擊，近來持續降低標準型記憶體產品比重，轉往佈局客製化及設計服務領域。其中，客製化產品線以 PSRAM 為主要產品，服務直接客戶；標準型產品線注重盈利，結合技術授權將產品價值最大化；設計服務及相關技術授權，則著眼 AI 等新應用領域。

愛普執行長陳文良表示，客製化與授權業務將是未來成長的兩大動能，其中，客製化產品對功能性手機應用市場的依賴程度，已不到整體客製化產品營收的 3 成，未來將著墨穿戴式裝置、物聯網應用市場。

愛普總經理顧峻指出，隨著物聯網應用成長，PSRAM 將是在效能、價格上最適合的產品，看好未來在穿戴式、物聯網需求將持續增加，且也積極與許多 MCU 大廠合作，根據愛普的 PSRAM 接口，設計新的產品線，並已逐步邁入量產階段，後市成長樂觀可期。

IP 授權方面，陳文良表示，目前此業務與多方合作進行中，IP 已授權多家 IC 設計平台客戶採用，與代工廠的合作也相當愉快，但畢竟是新技術，仍有不確定性；客戶端主要應用除人工智慧外，也有網通、手機客戶詢問，IP 授權可應用在 5G 相關領域。

針對標準型產品，陳文良則說，將引進策略投資人的市場資源，強化業務，優化產品組合，以提高毛利率。

整體而言，陳文良表示，去年積累大量高成本庫存，壓低毛利率表現，全年毛利率約 16%，今年營運策略仍著墨在優化現有營運項目，提升毛利率。顧峻預期，今年第 2 季有機會將高價庫存去化完畢，隨著庫存去化之下，毛利率有機會回溫。

對於肺炎疫情的影響，顧峻則說，中國客戶已復工，歐美客戶現在可能處於最糟的情況，但從訂單需求來看，沒有太大變化，往後可能產生的變化仍持續觀察中。