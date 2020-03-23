愛普去年提列損失營運轉虧 每股虧5.33元

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (23) 日公告去年財報，由於單一客戶特定批次客製產品規格問題，造成客訴，愛普去年首季先行提列 3.42 億元損失，拖累全年營運表現，營運轉虧，全年稅後虧損 3.95 億元，每股虧損 5.33 元。

愛普去年第 4 季營收 10.24 億元，季增 6.44%，年減 10.1%，毛利率 16.21%，季增 1 個百分點，年增 12.55 個百分點，營益率 1.9%，季減 0.23 個百分點，較 2018 年同期轉正；稅後純益 2766.1 萬元，季增 64.7%，較 2018 年同期轉盈，每股純益 0.36 元。

愛普去年營收 34.63 億元，年減 26.7%，毛利率 15.15%，年增 0.39 個百分點，營益率 - 2.29%，較 2018 年轉負；稅後虧損 3.95 億元，較 2018 年轉虧，每股虧損 5.33 元。

愛普營運以客製化產品線、標準型產品線及設計服務分進合擊，客製化產品線以 PSRAM 為主要產品，服務直接客戶；標準型產品線則降低風險，注重盈利，結合技術授權將產品價值最大化；設計服務及相關技術授權，則著眼於如 AI 等新應用領域，也帶來直接現金收入。

愛普近來持續降低標準型記憶體產品比重，轉往佈局客製化及設計服務領域。展望今年，愛普來自人工智慧等領域的設計服務案量逐漸增加，今年也可望有客戶轉量產；標準化記憶體部分，隨著 DRAM 價格走揚，打消庫存壓力可望減輕。