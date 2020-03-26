〈陸股盤後〉市場觀望氣氛漸濃 上證量能急縮收黑守住2700

週四 (26) 日 A 股在連漲兩日之後，漲勢暫歇，雖然盤中美國參議院通過 2 兆美元的刺激經濟案，但美期卻反向走跌，投資人觀望今晚美股表現，導致 A 股在整個交易日段於平盤下方震盪，午盤後則三大指數進一步轉弱，終場三大指數全數收黑。

盤面上，農業、醫療、豬肉、海南、銀行等類股漲幅較大；而特高壓、數據中心、消費性電子、5G 概念等類股則走弱。

截至收盤，上證指數收盤下跌 0.6%，收報 2764.91 點；深證成指下跌 0.84%，收報 10155.36 點；創業板指下跌 0.55%，收報 1927.28 點。滬深兩市成交金額縮小至不到 7 千億人民幣，成交額達 6425 億元，日減逾 10%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 13.57 億元，其中，滬股通賣超人民幣 5.69 億元，深股通賣超人民幣 7.88 億元。

產業消息

歐美肺炎疫情擴散，引發外需萎縮的擔憂，半導體類股帶頭下滑，聞泰科技跌停，勝利精密大跌 8.8%、華力創通重挫 5.5%、富通鑫茂重挫 5.2%。

中國人行降息傳言四起，但地產類股之前已反應，今日出現獲利了結賣壓，新湖中寶下挫 2.8%、萬科下跌 1.1%、華夏幸福下跌 1%、金地集團下滑 0.4%、保利地產走軟 0.3%。

法人觀點

中國光大證券指出，聯準會全力救市暫時紓緩美元指數強升的趨勢，根據 2008 年金融海嘯的經驗，只要美股能結束第一波恐慌式的下殺，美元指數不再走升，A 股就機會開始積累上漲動能。建議 A 股長線資金可逐步進場布局，價值投資的時機已到。

中國中金公司認為，整體而言，聯準會已紓緩美元流動性壓力、美國財政刺激政策推出，再加上義大利等地的肺炎疫情似乎有趨緩的跡象，股市再出現前期無差別的拋售潮機會已不大。目前全球股市進入到第二階段，就是經濟基本面受到疫情影響程度有多大，基本面的數據將是左右第二階段股市走向的重要指標。

