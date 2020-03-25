〈陸股盤後〉美股狂飆 A股同歡 上證直逼2800關卡

道瓊狂升逾 2 千點，重回 2 萬點之上，美股久違的大漲帶動週三 (25 日)A 股三大指數走勢。早盤 A 股在開高後， 一路保持在高檔震盪直至收盤，且幾乎收在今日最高點。此外，今日滬深兩地市場有逾 100 檔個股出現漲停。

而春節以來漲幅領先的創業板指在這一波回檔幅度也較大，也由於近期的跌深因此今天的反彈幅度較高。

盤面上，汽車、房地產、水產品、TWS、蘋果概念等類股漲幅較大，成為今日市場人氣指標。

資料來源: 東方財富網, 創業板指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 2.17%，收報 2781.59 點，逼近 2800 大關；深證成指大漲 3.22%，突破 10000 點關卡，收報 10241.08 點；創業板指勁揚 3.25%，收報 1937.85 點。今日滬深兩市成交金額達人民幣 7514 億元，成交量溫和放大，但不足兆元，顯示投資人追價意願仍低。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 25.04 億元，其中，滬股通買超人民幣 12.45 億元，深股通買超人民幣 12.59 億元。

產業消息

中國發改委表示將促進禽肉水產品擴大生產保障，利多消息帶動水產養殖類股應聲大漲，國聯水產、好當家、獐子島、ST 東海洋紛紛漲停。

蘋果線上商店取消部份地區及產品限購政策，加上美國同意豁免 Apple Watch 進口關稅，蘋概股再延續前一日的漲勢，奮達科技、歌爾股份、立訊精密均以漲停作收。

中國一一解除封省、封城，中國房市出現復甦跡象，深圳、成都、福州、蘇州、杭州、淮安、揚州、嘉興、汕頭等 9 個城市房屋成交量已達到，甚至有的超過去年第四季的平均水準，地產類股應聲大漲，新城控股跳升 6.8%、萬科勁揚 6.4%、金地集團大漲 6.3%、保利地產躍升 4.5%。

法人觀點

國泰君安認為，總體而言，滬深兩地股市持續反彈，各類股多數呈現上漲，短期國際市場恐慌性拋售暫時告一段落，美元流動性危機紓緩。不過，歐美疫情局勢尚未出現明顯好轉，轉折點仍未到來。

因此，短期全球股市翻揚很可能只是跌深反彈，市場情緒和風險偏好要回到常態還需要一段時間。因此在投資建議上，建議搶反彈的投機客可適當減碼，而中長線投資人可以關注高股息和低估值的績優股。

國信證券表示，儘管 A 股量能仍偏低，但本周的反彈走勢已暫時改善市場氣氛，在清明節之前，A 股仍有機會進一步上漲。不過，這波漲勢仍是以反彈為主，未來會不會再破底還是看歐美肺炎疫情發展而定，投資人可關注民生消費類股中績優的標的。

