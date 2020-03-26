企業紓困方案累計申請760件 已通過51件放款金額逾100億元

經濟部日前公布新冠肺炎 (COVID-19) 疫情資金紓困作業要點，經濟部常務次長林全能今 (26) 日面對立委詢問表示，截至 24 日共有 760 件申請紓困，其中 51 件已通過銀行端審核，合計金額突破 100 億元，也針對擬先推出的數位酷碰券進一步說明。

立委認為目前紓困執行率偏低，希望銀行能加快審核時程、放寬申請限制，林全能表示，將動態檢討與改進，而根據經濟部中小企業紓困方案作業要點，只要今年 1 月起任連續二個月，平均營業額較去年 7 月至 12 月或去年同期平均營業額減幅達 15%，都可以申請紓困補助。

另一方面，針對數位酷碰券，經濟部中小企業處處長何晉滄表示，目前規劃用消費打折方式進行，進一步帶動國內內需產業，初步折扣幅度在 20-25%，但具體方案、金額、適用產業尚在評估。

何晉滄指出，數位酷碰券預計在 4 月底、5 月初推出，目標是刺激消費、推廣行動支付，結合台灣 Pay、Line pay、一卡通、街口支付、玉山 Pi 錢包等行動支付業者，補助手續費，預計執行 3-4 個月，採實體、網路同步實施，可望將行動支付推廣率從去年 6 成左右，今年預計提升至 68%，目標 2025 年達到 90%

何晉滄進一步表示，目前大方向將以民生型產業為主，包含街邊店、商圈小店家、夜市等，至於長輩不熟行動支付，也正研擬其他方式。