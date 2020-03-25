疫情衝擊顯 三大產業2月營業氣候同創低 服務業降至3年半來最低

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 2 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步呈現連 2 月下滑態勢，其中，製造業來到 88.73 點，月減 5.31 點並創 2019 年 1 月以來的新低，營建業為 90.02 點，月減 5.70 點，也來到 2017 年 6 月以來低點，而遭疫情首當其衝的服務業，更是降至 86.09 點，月減 3.79 點，創下 2016 年 9 月以來最低點。

在製造業調查上，廠商認為 2 月景氣「好」比率為 15.4%，月增 4.7 個百分點，認為「壞」的比率為 48.3%，月增 0.4 個百分點，其中，權重較大的電子機械業與化學工業看壞 2 月景氣的比例近 60%，而紡織業、食品業、橡膠製品業與運輸工具業也有一半比例的廠商看壞當月景氣。

看好未來半年景氣的製造業廠商 僅不到 2 成

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好廠商月減 6.0 個百分點至 19.3%，看壞比率增加 9.8 個百分點至 36.9%，除電力機械業看好的比例超過一半外，其餘廠商對未來半年景氣多以持平或轉差看待。

服務業方面，對 2 月景氣看好比例較高者是證券業與批發業，而多數的零售業、餐旅業和運輸倉儲業廠商看壞當月景氣表現；至於未來半年，餐旅業、批發業與銀行業看壞的比例超過一半。

在營造業方面，由於春節過後各工地陸續投入興建，政府已示意對工地在人物料作業針對疫情皆有因應對策，因此執行進度無虞，使 82.5% 的營造業者認為景氣持平。

展望未來半年，由於廠辦投資和房屋修繕等細部工程市況多變，營造業有 72% 的廠商認為景氣持平。

至於營建業中的不動產業，台經院指出，前 2 月國內房市剛性需求穩定，不過，短期受到疫情衝擊，不動產開發商於 329 檔期推案操作趨向保守，且疫情多少影響民眾外出看屋的意願，使 65% 的廠商看壞未來半年景氣。