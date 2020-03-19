穩民心 蔡總統：產業紓困規模逾千億元 不排除擴大支出

全球疫情擴大，重創台灣金融市場，總統蔡英文今 (19) 日在總統府發表敞廳談話，穩定民心。針對台股連日重挫引發市場不安，蔡英文強調，台灣基本面良好，經濟體質仍相對穩健，政府已採取實際行動維持股匯市穩定，也盤點出上千億元可投入紓困、振興產業，後續不排除再擴大支出規模。

蔡英文表示，台灣發布武漢肺炎 (COVID-19) 首例，迄今已 2 個月，儘管防疫已超前部署，盡力守住第一階段，獲得國際肯定，但第二波境外移入疫情來得非常快速，指揮中心已採取斷然措施，全面升級邊境管制，未來 14 天將是疫情關鍵期，必須要有更大的決心來面臨挑戰。

蔡英文指出，台灣經濟雖然受到疫情影響，但相較其他國家，整體表現仍相對穩健，為了維持經濟動能，政府已超前部署產業振興與金融安定，除運用紓困及振興特別預算 600 億元，加速協助產業紓困，政府也要求各部會盤點移緩濟急預算及基金共約 400 億元，總計可投入 1000 多億元，必要的時候不排除將進一步擴大支出規模，全力穩定產業。

對於衝擊最深的觀光、交通產業，尤其是航空公司，政府將專案處理，總計紓困規模約 300 億元，航空業者可望取得規模 500 億元的融資，另外，也從前瞻基礎建設計畫預算編列 300 多億元，協助觀光、交通業者轉型與長期的發展。

強化經濟動能方面，蔡英文指出，已要求行政院在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購，今年預算初估達 8700 億元，同時，也將加速前瞻計畫擴大內需，全力協助民間加速投資；至於台商回流等投資台灣方案，目前累計已超過 9000 億元，預計今年底前落實 5000 億元，政府也將盤點境管對於商務往來及投資產生的影響，一一解決問題。

台股連日重挫引發市場不安情緒，蔡英文強調，台灣基本面良好，資金充沛，政府已採取實際行動，維持匯市穩定及股市動能，國安基金也密切注意國際金融市場動態，以即時因應，所有的資源已在備戰狀態，並隨時召開國安高層應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。

近期台灣境外移入確診個案暴增，引發許多民眾恐慌，蔡英文表示，儘管我國實施邊境管制，但民生物資的物流仍是暢通的，國家也會確保穩定供給，呼籲民眾不需要搶購、囤積物資，各項醫療防疫物資也都有充足準備的，如有囤積或炒作價格，政府將會予以重罰。