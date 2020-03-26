◆盤勢分析

1. 美國國會通過 2 兆美元的經濟刺激法案，最直接受惠股波音出現飆漲，帶領道瓊指數自 2 月份以來首度連續兩個交易日收紅，不過尾盤科技類股出現賣壓急殺翻黑，四大指數呈現漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.29% 至 + 2.39%，其中以道瓊指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.25%。

2. 量價及技術面：

（1)、量能：量增上漲，後續出現不宜爆量收黑。

（2)、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 9，466 點附近)，上檔壓力為 5 年線(約 9，965) 點附近。

（3)、技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會持續反彈。

3. 櫃買指數上漲 4.21%，收在 115.43 點。短線支撐為 110 點附近，壓力為 120 點附近。

4. 觀盤重點：美股通過 2 兆美元刺激方案利多，但四大指數漲跌互見，科技股出現利多下跌，台股因國安基金護盤出現強彈，周三成功站上 10 日線，短線上仍有機會再往 5 年線邁進，不過現階段歐美疫情尚未明顯控制，國際股市上下波動仍大，加上國安基金過往歷史操作經驗，均採逢低護盤方式，不太可能過度追漲，因此操作上不宜過度追價，逢低拉回 5 日線附近再擇下半年景氣谷底回溫或跌深超值績優股布局。選股方向可留意 IC 設計、磊晶、PCB、生技、高殖利率股、庫藏股題材股。

5. 新冠肺炎全球大爆發，各大主要城市陸續封城，企業要求員工在家上班，全球筆電、平板等辦公用電子產品需求暴增，生產端供應不及下，筆電等產品鬧缺貨，儘管第 1 季向來是歐美消費性電子傳統淡季，但近期銷量直逼耶誕旺季，筆電品牌廠與代工廠全面動起來，不僅 2353 宏碁、2357 華碩積極出貨因應，3231 緯創、2356 英業達等代工廠也加速趕工。

6. 半導體封測大廠 3711 日月光投控昨日 (3/25) 宣布，已接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，日月光半導體與矽品結合案的相關限制已解除。

7.3056 總太地產由於帳上現金多，為回饋長期持有的股東，25 日董事會決議，每股擬配息 3 元！不僅股利創下近八年來新高，同時也是中部營建類股配息最大方的建商。

8. 工業電腦 (IPC) 廠 3 月以來遭遇疫情亂流，股價大幅修正，拉回近年低點，本益比一路探低，公司經營層紛紛付諸實際行動為股價抱屈，除維持一貫高配息的股利政策外，近期有 6245 立端、6680 鑫創電子、8076 伍豐等先後祭出庫藏股，護盤心態濃厚。