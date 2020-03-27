【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美國參院通過 2 兆美元緊急經濟援助計劃，眾院預定週五表決；韓國央行宣布將供應市場無限量流動性需求，為期 3 個月；歐洲央行表示，緊急購債計劃將不設上限，三項利多消息激勵 26 日台股開高走高，日線連三紅，類股漲多跌少，汽車股大漲逾 5%，表現最佳，終場加權指數收在 9736.36 點，漲 91.61 點或 0.95%，成交額 1542.35 億元。 OTC 指數收在 117.36 點，漲 1.93 點或 1.67%，成交額 344.25 億元。

26 日台股站上 9700 點關卡，表現優於其他亞股，MACD 柱狀體負值連五日減少，技術面穩步上升。籌碼方面，三大法人僅自營商賣超，其中外資由賣轉買，台指期淨多單減少 976 口至 4.58 萬餘口，台指選擇權由淨空單 3831 口，轉成淨多單 7544 口。雖然各國陸續推出更強力的防疫措施，但全球新冠肺炎病毒散播速度有如子彈列車般飛快，各國醫療資源不足現象仍然嚴重，對控制疫情幫助有限；東奧確定延辦一年，日本開始認真檢疫，染病人數急增現象將更明顯，市場擔心日本加入鎖國行列，對經濟影響才剛剛開始，另外，美國決定 3 月 25 日起對中國部分商品重新加徵 25% 關稅，也影響市場信心，預期台股在連漲三天後，搶短買盤可能縮手觀望，建議留意國際股市表現再做評估。

