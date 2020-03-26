蔡明彰分析師觀點：台股反彈過五關 三階段主流

今天報告的主題是「台股反彈過五關，三階段主流」。

美國史詩級大刺激方案出台，聯準會無限版 QE，這個可以阻止流動性風險向整個資本市場擴散，但救急不救窮，要救窮的話，必須搭配靈活有效的財政政策，美國白宮跟參院已經就二兆美元的刺激方案達成了協議，這對總需求的減弱、實體經濟的萎縮有相當針對性的幫助，從數字來看，美國的經濟經過了這一波新冠肺炎的疫情，的確存在很大的隱憂。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，三月的 markit 製造業的 PMI 初值 49.2，跌破了 50 的榮枯線，markit 服務業的 PMI 掉到了 39.1，這是歷史的新低，一般認為，現在美國疫情的擴大，所以很多的服務業、餐飲，都開始出現了停頓。

初估第一季的 GDP，美國將會年減 5％，但疫情的發展是在第二季，所以估計第二季會降更多，美國股市禮拜二道瓊指數創下了 87 年單日最大漲幅，漲了 2,128 點，漲幅高達 11％，但是多空在道瓊指數二萬點，禮拜四將多空決戰，因為將會公布上周初請失業救濟金的人數，高盛估計是 225 萬人，將會刷新歷史新高。

換言之，假如禮拜四的數字低於 225 萬人的話，美國股市續漲，將會帶領台股，但是假如數字達到了 300 萬人，美國股市恐怕重新探底。但是，也要給大家一個認知，資本市場的危機不等於金融危機，1929 年的大蕭條、2009 年的金融海嘯，都有大型金融機構的倒閉，這會釀成金融危機，但是這次聯準會跟各國央行注入了充沛的流動性，所以應該只是資本市場的恐慌危機。

這時候我們來看一下，高盛認為，黃金終極貨幣一年內的目標價是 1,800 美元，並且宣稱買入的時機到了，因為聯準會無限 QE 長期會壓低美元，對黃金是完美的環境。這也表示，最近黃金回到了 1,600 美元，市場的恐慌模式切換到避險模式，這個當然是對台股反彈的契機。這時候在避險的模式之下，賣過頭的外資將會減少賣超台股的金額，甚至回補。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，台股從 3 月 5 日 11,500 點，到 3 月 19 日的最低點 8,523 點，台股短短二個禮拜，大跌了 3,000 點，當然外資這段時間賣超了 3,000 億元，是最大的元兇。而今年累計外資已經賣超了台股 5,000 億元，這時候我們看到指數已經從最低的 8,523 點來到了 9,700 點，等於低點反彈了 1,000 點，這 1,000 點的幅度，有足夠的空間讓國安基金手中有 5,000 億元的子彈，對抗了外資最後一波的賣壓。

但是，台股未來在技術面，從 8,523 點的低點要面臨五個跳空的缺口，這堪稱史上技術面最密集、最多的缺口。第一個缺口是 9,218 到 9,085 點，第二個缺口是 9,717 到 9,677 點，第三個缺口是 10,359 到 10,017 點，第四個缺口是 10,885 到 10,845 點，最後一個缺口是 11,310 到 11,211 點。

從目前來看，台股在這幾天已經回補了前面的二個缺口，禮拜三的盤中看到了 9,717 點以上，但收盤注意，已經低於 9,677 點缺口的下緣，所以第三個大的缺口，是一個大關卡，在 10,017 到 10,359 點之間，假如歐美的疫情沒有趨緩的話，不易過關。

未來會有三階段主流來修復行情，第一階段目前進行之中，跌深股齊頭式的反彈，但是到了第二階段，只剩下被錯殺的業績成長股繼續反彈，第三階段，是消費、旅遊、航空，這波受創最大的股票會在全球的疫情拐點之後，加入了反彈。

中國 1 到 2 月的進出口 5,919 億美元，年減了 11％，出口更是年減 17％，台灣前 2 月的出口 504 億美元，倒是年成長了 6％，但是從中國的出口來看，台灣會遞延到 3 月份之後，預計出口將會出現衰退的局面。

所以，大盤已經補了二個缺口之後，不追、不搶歐美營收佔比高，比如說超過 50％的個股，這個會在第二階段的反彈的股票當中，這些股票會缺席。

真正要掌握的是中國湖北省除了武漢以外，已經解封，復工趕進度，最大的黑馬是第一季財報沒有衰退，還能逆勢成長，但是股價被錯殺，高點跌了 3、4 成，甚至腰斬的股票，而第二季還有把握成長的股票。但這些股票補充一下，不是大家預期的防疫或者宅經濟的概念股，而是其他的股票，但是卻是業績成長、被錯殺者。

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