英衛生部次長確診武漢肺炎 確診前接觸強生首相與國會數百人

英國資深保守黨國會議員、衛生部次長 Nadine Dorries 在上週五感覺不適，直至本週二 (10 日) 晚間確診感染武漢肺炎，是英國第一位確診感染的議員。

Dorries 表示，在確診後已採取所有建議的預防措施並在家中自我隔離。

Dorries 在推特上表示，「我很擔心和我一起住的 84 歲母親，因為她今年也開始咳嗽了。她明天就要接受檢測，祝大家平安且記得常洗手。」

《泰晤士報》報導，在過去一週內，Dorries 在國會與數百人會面，並且上週四出席強生首相在唐寧街 10 號的招待會。

英國衛生大臣 Matt Hancock 在推特上表示，很遺憾聽到 Dorries 確診武漢肺炎的消息，Dorries 已在家自我隔離，希望她能早日康復，「我知道人們為什麼擔心這種疾病。我們將竭盡所能，以最好的科學來確保大眾安全。」

英國目前已有 382 起確診病例，其中 6 人死亡，最近一位為年約 80 歲出頭的男子，且染病前身體狀況基本上健康。

與此同時，英國國民保健署 (NHS England) 表示，隨著確診病例增加，目前正擴大檢測確診的能力，自目前一日檢測 1500 次的能力可望提高至 10000 次檢測，多數檢測能在 24 小時內獲得結果。