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英衛生部次長確診武漢肺炎 確診前接觸強生首相與國會數百人

英衛生部次長確診武漢肺炎 確診前接觸強生首相與國會數百人 （圖片：AFP）
英衛生部次長確診武漢肺炎 確診前接觸強生首相與國會數百人 （圖片：AFP）

英國資深保守黨國會議員、衛生部次長 Nadine Dorries 在上週五感覺不適，直至本週二 (10 日) 晚間確診感染武漢肺炎，是英國第一位確診感染的議員。

Dorries 表示，在確診後已採取所有建議的預防措施並在家中自我隔離。

Dorries 在推特上表示，「我很擔心和我一起住的 84 歲母親，因為她今年也開始咳嗽了。她明天就要接受檢測，祝大家平安且記得常洗手。」

《泰晤士報》報導，在過去一週內，Dorries 在國會與數百人會面，並且上週四出席強生首相在唐寧街 10 號的招待會。

英國衛生大臣 Matt Hancock 在推特上表示，很遺憾聽到 Dorries 確診武漢肺炎的消息，Dorries 已在家自我隔離，希望她能早日康復，「我知道人們為什麼擔心這種疾病。我們將竭盡所能，以最好的科學來確保大眾安全。」

英國目前已有 382 起確診病例，其中 6 人死亡，最近一位為年約 80 歲出頭的男子，且染病前身體狀況基本上健康。

與此同時，英國國民保健署 (NHS England) 表示，隨著確診病例增加，目前正擴大檢測確診的能力，自目前一日檢測 1500 次的能力可望提高至 10000 次檢測，多數檢測能在 24 小時內獲得結果。

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