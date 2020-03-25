〈寶華經濟預測〉處「疫變型」經濟環境 最快Q4才會U型反轉

元大寶華綜合經濟研究院今 (25) 日大幅下修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 1.5%，各季 GDP 分別為 1.10%、1.12%、1.55% 和 2.18%，僅第 4 季的 GDP 有望見 2 字頭，元大寶華綜經院董事長梁國源表示，我國目前處在「疫變型經濟」，恐難 V 型反轉，預料景氣最快第 4 季可明顯回溫，呈現 U 型反轉。

梁國源說，肺炎疫情與金融危機不同的是「源頭不同」，不過，美國聯準會處理方式，與應付金融危機一樣。

梁國源進一步解釋，此次大幅下修 GDP 的原因，受全球需求同步萎縮衝擊，前 2 月台灣外銷訂單年減 7.8%，且金額動向指數低於往年同期，代表 3 月接單前景欠佳，因此，元大寶華將今年輸出成長率預測從去年 9 月的 3.13% 下修為 1.27%，而輸入成長率則由 3.33% 下修至 1.30%。

內需方面，梁國源說明，2 月零售及餐飲業營業額下滑，動向指數一度跌至創編以來新低，加上 2 月底、3 月中無薪假人數驟增，反映疫情重挫餐廳及旅館、休閒和文化消費，料將使消費意願進一步重挫，因此，今年民間消費成長率由原先預期的 2.00% 下修為 1.04%。

不過，民間投資動能仍在，梁國源認為，今年民間重大投資預計完工金額平穩成長，加上政府推出投資台灣三大方案，僅略將今年民間投資成長率預測從 3.08% 下修至 2.79%。

至於物價方面，元大寶華估計今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 0.65%，僅略下修 0.18 個百分點，暫無通縮的壓力。

梁國源強調，要刺激經濟表現主要還是得靠財政政策，寬鬆的貨幣政策只是輔助性的角色。