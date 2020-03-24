肺炎疫情打亂企業經營 會計師：掌握五大重點確保營運順暢

肺炎疫情打亂企業營運步調，資誠聯合會計師事務所建議，疫情期間董事會應注意五大面向，包括年度營運目標、評估衝擊多大與因應方法、客戶違約風險、公司金流與財務狀況，及異地辦公備援方案。

肺炎疫情持續在全球擴散，部分企業可能面臨停工、供應鏈中斷，或是員工必須隔離檢疫等問題，打亂企業既有營運節奏，資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長林一帆建議，董事會應即時掌握疫情對公司營運的影響。

首先是年度營運計畫能否持續推動，林一帆表示，企業應評估年度營運目標能否如期達成，董事會應向經營團隊了解，重大策略及計畫是否需相應調整，像是資本投資策略、資金募集計畫、併購計畫、供應鏈策略、人力策略、成本預算規畫等。

而針對資本市場的股價動盪情形，經營團隊是否隨時注意有無被其他公司敵意併購之風險，並採取適當措施維護股東權益。

二、生產循環衝擊多大與相關因應策略，包括廠區及供應鏈受影響及復原狀況安全庫存、產銷協調情形，以及競爭者受影響情形。

三、客戶組合的違約風險與信用風險，林一帆說，董事會應要求經營團隊掌握業務面變化情況，包含：手上訂單的履約能力、無法如期履約時的違約風險、客戶的授信評估是否即時調整、疫情對今年度預算目標的影響程度，以及競爭者在市場上採取的因應措施。

四、人員的權益及辦公處所防疫，部分企業可能面臨員工需要居家隔離或檢疫，這時企業應掌握員工請假與薪酬權益、如何即時掌握人員健康狀況、如何降低人員在辦公處所的感染風險，以及如何確保人員居家隔離或居家檢疫時不會影響公司正常營運。

五、財務狀況、資金流動性是否安全，了解重點包括：現金水位、應收帳款收回風險、應付款項付款能力、債務到期之償付能力、流動比率、負債比率，以及公司能否適用政府為受疫情影響企業推出的租稅措施和其他融資措施。