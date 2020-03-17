〈友達2020展望〉彭双浪：訂單生產正常 教育、醫療面板追單力道強勁

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (17) 日舉辦年度記者會，董事長暨執行長彭双浪喊話，雖然今年年初就面臨武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，但友達在生產接單一切正常，首季展望不變，其中教育、醫療市場用面板訂單大幅增加，客戶追單力道急。

彭双浪表示，友達農曆新年前就啟動防疫措施，過年期間也透過電話會議決策防疫措施、生產線並未停工，因此沒有復工問題，也加強跟供應鏈合作、提高庫存備料，協助小型供應鏈復工。

彭双浪進一步指出，疫情更激勵教育、醫療市場成長，以中國為例，由於學校停課，讓原本夏季才拉貨的電子白板需求提早浮現，統計全球約有 3 億學生受疫情影響在家學習，相關平板訂單顯著增加；醫療產品方面，友達推出的數位 X 光板，需求同樣逆勢成長。

展望今年，彭双浪指出，疫情逐步往歐美主要消費市場擴散，隨著疫情影響時間拉長、範圍擴大，對今年全球經濟、產業造成衝擊，但具體幅度還要再觀察，不過友達接單、生產一切正常，第 1 季展望未有調整打算。

友達預期第 1 季面板面板供給，大尺寸出貨量仍將衰退 5%，但平均單價有機會成長 5%，從友達營收來看，2 月合併營收 176.9 億元、月增 14.2%、年減 14.9%，累積今年前 2 個月合併營收 331.79 億元，年減 21.59%，