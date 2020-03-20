〈武漢肺炎疫情〉台灣暴增27例 北部高中3確診、8旬患者病逝

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (20) 日宣布，我國新增 27 例武漢肺炎 (COVID-19) 確定病例，24 例境外移入、3 例本土個案，第 130 例為北部高中生案 59 的另一名同班女同學；此外，今天也傳出 1 名 80 多歲確診患者 (案 27)，因有多重慢性疾病併發敗血症不幸病逝。

案 27 成為國內第二起武漢肺炎死亡個案，這是一起家庭群聚，一家九口就有五人感染，甚至連負責照顧案 27 的醫院外籍看護也中鏢。

專家諮詢小組召集人張上淳指出，這名長者一開始就屬於重症患者，確診後隨即送到加護病房，使用呼吸器照顧，原先就有糖尿病、高血壓等疾病，並有慢性腎衰竭，在洗腎當中，病況不是很穩定，醫療團隊嘗試用抗愛滋病毒及奎寧類的藥物治療，但情況仍不見好轉，最後併發敗血症休克過世。

陳時中表示，今天新增的本土個案分別為案 130、124 及 134，其中，第 130 例為案 59 同班女同學，3 月 17 日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第 3 名確診個案；3 人就讀學校已從今天起停課至 3 月 27 日。

案 124 為 30 多歲男性，近期無出國史，於 17 日發病，個案表示曾於 12 、13 日與自美國返國的上司接觸，該名上司有疑似症狀，另辦公室中也有 2 名外籍同事也分別於 17 日及 18 日出現相關症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調。

此外，案 134 近期也無出國史，感染來源不明，17 日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。

今天的境外移入個案為 15 女 9 男，年齡介於 10 多歲至 80 多歲，入境日為 3 月 6 日至 18 日，發病日介於 3 月 5 日至 18 日，旅遊國家包括：美加、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國及土耳其等，其中 8 人曾有多國旅遊史。

第二波疫情正從全球各地移進台灣，病案數不斷攀升，近一周甚至新增高達 85 例，截至 20 日，我國累計達 135 人確診，陳時中強調，目前世界疫情大流行，台灣仍為零星社區感染，將持續加強落實境外移入防疫工作，鞏固好社區傳播的防線。