疫情緩和至少還需2個月 陳建仁：台灣不採普檢合宜有效

針對外界質疑為何台灣不做病毒普檢？國際流行病學家、副總統陳建仁說明，只有在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢，加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗才是合宜、有效，且符合成本效益的，不過，目前全球疫情仍處上升階段，和緩至少還需要 2 個月的時間。

陳建仁在臉書發表病毒檢測相關報告，3 月 19 日，分析官方公布病毒檢驗數超過 15000 人的國家受檢陽性率，陽性率越低，代表受檢者涵蓋越多未感染者。台灣的每千受檢者陽性率排名最低的第 3 名 (5.0)，僅次於阿聯酋 (0.8) 和俄羅斯 (1.2)。

陳建仁和中研院基因體研究中心副主任楊懷壹，進一步分析 13 個國家的武漢肺炎發生率 (incidence rate) 和疾病致死率（case-fatality rate)，報告顯示，台灣每十萬人口發生率是 0.45，排名最低的第 2 名，僅次於俄羅斯的 0.14。

進一步分析病毒檢驗陽性率和疾病發生率的相關性，病毒檢驗陽性率越高，武漢肺炎發生率也越高，相關係數高達 0.71，呈現顯著的相關性。值得注意的是，法國、比利時與南韓的發生率，都在每十萬人口 16 上下，但每千受檢者陽性率卻有很大的差異，以南韓 27.9 最低、比利時 80.9 居中、法國 167.4 最高，顯示南韓和比利時可能檢驗了較多未感染者，而法國可能檢驗較少未感染者。

(圖表來源：副總統陳建仁 facebook)

至於發生率與致死率的相關性分析，陳建仁指出，兩者之間並沒有顯著相關，雖然義大利的發生率和致死率都是第 1 名，但英國的發生率低而致死率高，可能受檢陽性者以重症感染者居多，而挪威的發生率高而致死率低，可能受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。

(圖表來源：副總統陳建仁 facebook)

陳建仁強調，在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢，每十萬人發生率接近 1 的台灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗，才是合宜、有效的，且符合成本效益。