〈美股早盤〉Fed宣佈實行無上限QE 道瓊早盤仍下跌逾3百點

美國聯準會 (Fed) 週一 (23 日) 承諾將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，以減輕疫情對於金融市場及經濟所造成的衝擊，另外，Fed 預計本週將購買 3750 億美元的政府公債以及 2500 億美元的抵押證券。

Fed 推出的其他信貸工具包含 3000 億美元的主街 (Main Street) 貸款計劃，以及金融危機時期採用的定期資產擔保證券貸款工具 (Term Asset-Backed Lending Facility，TALF)。

儘管聯準會承諾資產購買計劃，但美股於週一 (23 日) 仍持續下探，早盤四大指數皆下跌，道瓊指數則下跌超過 300 點。

武漢肺炎疫情

武漢疫情於全球持續擴大，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，目前全球累計確診病例已超過 35 萬例，達 350536 例，累計死亡病例則達 15328 例。

美國肺炎疫情日益嚴重，累計確診病例已突破 3 萬例，達 33073 例。加州、紐約州、伊利諾州、康乃狄克州、內華達州、賓州先後下達命令或頒布建議，要求民眾非必要最好避免出門以降低感染機率，這等於全美 3.28 億人口中有三分之一被要求待在家中，遵守居家避疫的規定。

另外，美國紐約證交所 (NYSE) 於上週宣佈，將自週一 (23 日) 起關閉交易大廳，並全數改為電子交易。

截至台北時間週一 (23 日)22 時許：

道瓊指數下跌 324.90 點或 -1.69%，暫報 18849.08 點

那斯達克下跌 17.19 點或 -0.25%，暫報 6862.33 點

標普 500 下跌 29.62 點或 -1.29%，暫報 2275.30 點

費半下跌 4.52 點或 -0.38%，暫報 1293.49 點

台積電 ADR 下跌 0.92% 至每股 44.12 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.818%

紐約輕原油上漲 1.28% 至每桶 22.92 美元

布蘭特原油下跌 2.30% 至每桶 26.36 美元

黃金上漲 2.46% 至每盎司 1521.10 美元

美元指數下跌 0.57% 至 102.915 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

達美航空 (DAL-US)

達美航空早盤下跌 1.54%，達 21.03 美元。

達美航空於週五 (20 日) 表示，由於武漢肺炎的影響，達美航空第 2 季營收估計將比去年同期下降 80% 或 100 億美元。達美航空亦表示，本週獲得 26 億美元的定期貸款，並已提取其中 23 億美元，另外，亦從 2018 年的循環貸款中借支了約 30 億美元。

達美航空和其他航空公司已經凍結了招聘，削減了數千架航班，並計劃閒置數百架飛機以降低成本。達美航空 CEO 表示，公司約 91000 名員工中約有 13000 名自願休假，但仍需要更多的志願者。

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤上漲 6.44%，達 354.11 美元。

Baird 分析師 William Power 於週一 (23 日) 上調 Netflix 的股票評級，由「中性」調升至「優於大盤」，並將目標價由每股 350 美元，調升至每股 415 美元。

Power 認為，隨著武漢肺炎疫情的擴大，串流影音服務業者將從中受惠。由於消費者減少外出的頻率，Netflix 的訂閱人數也隨之增加，另外，由於疫情導致許多體育賽事被迫取消，也造成消費者取消有線電視的訂閱，轉而使用 Neflix 等串流影音服務。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 3.15%，達 99.00 美元。

儘管疫情導致波音營運受到衝擊，並且正在尋求美國政府的紓困，高盛分析 Noah Poponak 仍於週日 (22 日) 上調波音的股票評級，由「中性」調升至「買入」，但將目標價由每股 256 美元，下調至每股 173 美元。

波音股價在過去一年以來下跌了 70%，並較 2019 年的高點下跌了 80%，但 Poponak 仍表示，就波音目前的帳上現金，再加上於 Q1 動用的定期貸款額度、循環貸款的剩餘額度，以及暫緩股利發行的計劃，目前波音的流動性尚屬充足，且能夠因應 2020 年大規模的現金流出。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.16，預估 -0.29，前值 -0.25

華爾街分析：

MRA 分析師 John Kolovos 表示，由於市場上恐慌情緒濃厚，促使聯準會積極採取相對應的因應措施，再加上大規模的財政刺激政策，預期將會達到一定的效用，但是，在這過程中，股市仍將有持續下行的風險。

高盛經濟學家表示，美國於今年 Q1 及 Q2 的 GDP，將分別衰退 6% 及 24%。大摩經濟學家 Ellen Zentner 則是預估，今年美國 Q2 的 GDP 恐將大幅衰退 30%。

MRB Partners 的策略師 Prajakta Bhide 表示，如果在接下來的 8 週之內，疫情並未明顯地獲得控制，則消費者及企業的信心將會受到嚴重衝擊，並且對於經濟恢復至正常水準的能力，將會抱持質疑的態度。