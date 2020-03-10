資金逃離原物料 咖啡豆期貨卻在「黑色星期一」逆勢上漲

國際油價週一 (9 日) 崩跌三成引爆全球股市賣壓，原物料也普遍重挫，但星巴克偏好、風味溫和的阿拉比卡咖啡豆期貨卻因為供給吃緊，價格逆勢收高。

美國 ICE 期貨交易所 5 月交割的阿拉比卡咖啡豆期貨收盤上漲 1.7%，報每磅 1.092 美元，盤中漲幅一度多達 3.3%。

阿拉比卡咖啡豆期貨是今年來行情震盪最劇烈的原物料，不計週一，這種高等級的咖啡豆期貨在最近三個交易日重挫 12%，寫下 2008 年 12 月來最大跌幅。但咖啡豆期貨 3 月初才

阿拉比卡咖啡豆期貨波動率走勢圖。(來源: Bloomberg)

Comexim 的主管 Rodrigo Costa 說：「中美洲的阿拉比卡咖啡豆目前供應十分吃緊，咖啡豆期貨易漲難跌。」

就連在巴西這個全球最大咖啡豆生產國和出口國也不容易買到阿拉比卡豆，因為收成不如預期，豆子價格跳漲，巴西商人幾乎把 2019-20 收成年的豆子賣光了，可能要到第三季巴西有新的咖啡豆收成，情況才能緩解。

Eller Coffee Trading 主管 Renata Eller Santos 說，去年收成不只低落，品質也下滑，雖然今年產量可望增加，但品質依然是關鍵，預料在新收成的豆子出現之前，供應吃緊的情況將維持一段時間。

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