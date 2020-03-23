17%企業因防疫減少人力支出 異地辦公詢問度大增

隨著全球疫情延燒，國內境外移入個案連日呈現雙位數增長，越來越多學校、研究機構及職場染疫，根據人力銀行調查，儘管 8 成企業目前工作不受疫情影響，但有 17.4% 企業因防疫而減少人力支出，業者也關心異地上班問題，系統整體詢問度較去年大增 23%。

今年全球及台灣的經濟成長率將因疫情而下修，104 人力銀行調查指出，仍有 80.8% 企業目前工作不受疫情影響，但有 0.4%-11.5% 的企業已鼓勵特休、啟動減班休息、部分工時或裁員減薪。

疫情造成消費萎縮、供貨中斷，但有 67.6% 企業並未因肺炎而減少支出；受影響的企業，17.4% 減少人力資源支出，13.9% 減少行政支出，9.4% 減少行銷支出。

104 人資學院資深副總經理花梓馨指出，超過 8 成企業用人政策仍屬正常，但業者關心異地上班如何管理假勤和打卡，系統整體詢問度比去年同期明顯增加 23%，且 6 成以上的實體課程取消，線上訓練課程熱度大增。

以 104 集團為例，因為防疫反而增加 370 萬元硬體支出，包括 750 位員工所在的辦公室內空氣清淨機、紫外線燈、口罩、酒精，為員工在家辦公添購 NB、虛擬私人網路 VPN 等費用；客服及資訊等部門，也已進行異地辦公及在家上班等演練措施。