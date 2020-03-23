傳日本有意將台灣納入CPTPP 吳釗燮：疫情延燒 進度放緩

日媒報導，日本當局有意將台灣、泰國等多個亞洲經濟體納入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。對此，外交部長吳釗燮今 (23) 日表示，我方就此事持續與日方保持密切聯繫，日方也一向對台灣參加 CPTPP 持歡迎態度，不過因疫情正在燒，進度有放緩的跡象。

傳日本為減少對中國供應鏈依賴，研擬擴大 CPTPP 進行新嘗試，根據日經亞洲評論 (Nikkei Asian Review) 報導，泰國是許多日本汽車製造商的重要生產中心，將是首個日方試圖納入的國家，台灣、印尼及菲律賓也被視為新納入 CPTPP 的可能國家，台灣已表達有興趣加入，預計將依循泰國的協商經驗，再做出正式決定。

吳釗燮指出，以實質進程來看，目前 CPTPP 尚未開放第二輪參與國家的申請，但尚未開放申請前，每個國家都有非正式諮商，台灣與各會員國也有密切的意見交換，希望未來能有更好的進展，不過，受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒影響，進度呈現放緩。

至於滯留海外的旅客及留學生，吳釗燮表示，有些旅行團在外交部努力下已返回台灣，有些因交通不便仍留在當地，外交部也會提供協助；至於想待在國外的留學生，目前都受到良好照顧。吳釗燮強調，駐外單位有與這些國人建立通訊方式，隨時可提供必要協助。

此外，台灣防疫作為受到國際社會重視，邦交國也希望我國提供協助，吳釗燮指出，除了口罩外，有些國家希望協助提供其他醫療物資，或是興建臨時醫院等，會根據各國狀況因地制宜，採取不同做法，至於援贈給友邦的口罩，則是駐館在當地採購，並非由國內輸出。