A股走勢振信心 離岸人民幣擺脫200基點貶幅轉升

上周五 (20 日) 美元指數自高檔下滑，美元指數一度跌破 101 大關，跌幅約 1.7%，最終則留下長下影線，回到 102 之上。離岸人民幣在美元走弱的情況下一度走升 1.25%，但終場只升值 288 基點，升幅 0.4%，收報 1 美元兌 7.1256 人民幣。

周一 (23 日)，由於美國共和黨推出的第三波緊急經濟援助計劃在參議院表決未過，美期應聲崩跌引發熔斷，亞股 (除日本外) 則紛紛大跌，導致離岸人民幣早盤一度回吐上周五的升勢，走貶逾 200 基點。



不過，A 股開盤不懼美期熔斷的跌勢，三大指數早盤只開低 2.5%～3.1% 間，隨後並出現反彈走升的態勢，離岸人民幣受到刺激開始止貶回升。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

截至上午 10:05 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1093 人民幣，升值 86 基點，升幅 0.12%。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0852 人民幣，升值 110 基點，升幅 0.15%。不過離岸報價仍較在岸貶約 250 基點，反應外資對於人民幣仍不敢太過樂觀。

今 (23) 日，中國外匯管理局將人民幣兌美元中間價報 7.0940，上調 112 基點。

中國人行及中國外匯管理局均表示，近期全球金融市場大幅動盪，但人民幣匯率表現相對穩健，人民幣兌美元的匯率，未來預計仍會在 7 元附近上下波動，會貶值也會升值。

中國人行副行陳雨露則表示今年以來歐元兌美元的貶值幅度約 4.7%，英鎊則重貶 12%。相對而言，人民幣對美元貶幅只有 1.8%。因此綜合算下來，CFETS 人民幣匯率指數還走升。

中國國家外匯管理局副局長宣昌能認為，短期內美元流動性緊俏和美元指數的漲勢，無法避免會對包含中國在內的新興市場經濟體產生影響。

但從長期來看，中國國家外匯管理局副局長表示，人民幣匯率的走勢還是取決於中國經濟基本面是否穩定。中美利差仍處於合理區間，再加上中國的外匯存底充足，這些都為人民幣匯率的穩定提供強而有力的基礎。