開發金MA招募收件倒數 備妥三大求職力有助徵選過關

開發金控 (2883-TW) 今 (23) 日表示，2020 儲備幹部（MA）招募將於 3 月 31 日截止收件，金控發言人張立荃指出，今年因逢武漢肺炎疫情，加上首度結合社群平台 LinkedIn 招募新血，鎖定具有跨界思維的金融新世代，線上 MA 徵才專區流量顯著增加。歷屆 MA 學長姐也分享甄選準備心法，勉勵應試者準備好三大求職力：表達力、實作力與自學力，有助 MA 甄選過關斬將。

開發金控今年釋出 20 個 MA 培訓名額，預計 7 月展開培訓，由凱基銀行、凱基證券及中國人壽 MA 計畫組成。其中，凱基銀行與凱基證券計畫培訓時間一年，將依據 MA 專長量身打造培訓與跨部門輪調內容，強調專案導向及海外學習計畫，MA 不只能從組織的宏觀視野中學習，也必須捲袖實作參與專案。

凱基銀打造學習型組織 快速迎戰產業變遷

凱基銀行表示，透過 MA 計畫期望廣納多元背景年輕菁英，除傳統金融業偏好的商學背景外，資訊、電信、統計、視覺設計等多元背景人才，皆能適才適所充分發揮天賦專長。該行將以培養經理人才為目標，依據個人適性及專業，量身打造養成計畫，每位 MA 皆有機會參與公司重大策略專案，以快速培養策略思考格局，進而提升個人的團隊領導素養。

此外，凱基銀行持續建構學習型組織文化，格外重視在職發展機會，持續開設如大數據資料庫應用、客戶服務流程改造等課程，一方面裝備同仁的應對未來產業變化的能力及競爭力，另一方面提供直接應用的場域。

凱基證跨國營運平台 為 Z 世代提供國際視野

凱基證券指出，不只歡迎財金、財工、商學領域、電機與資工等跨界人才加入，同時積極招募其他職缺，包括：財工人員、資訊人員、研究員、投資交易員、財富管理儲備幹部、在學菁英育成計畫等。憑藉凱基證券跨國營運的平台，能提供學子具國際視野的職涯發展。

凱基證券也建議有志加入的學子，除了對金融業的興趣外，亦須具備高度抗壓，溝通協調與分析能力，以因應金融業受全球金融環境及經濟政策高度影響的行業特性。只要中英文說寫流利，具國際視野，創新積極，具備極強適應力及強烈成就動機的 Z 世代，都是凱基證券要找的人才。

打破專才專任 中國人壽向複合人才招手

中國人壽 MA 培訓為期為兩年，目標打造國際經營管理及接班人才養成，培訓期將適性規劃輪調領域，安排高階主管擔任一對一導師，包括總經理定期工作會議，希望藉由工作引導及經驗傳承雙向交流，讓 MA 快速了解壽險業經營特性。

中國人壽表示，MA 鎖定金融科技應用、數據分析、財務工程、經營管理、通路管理及行銷企劃等領域的優秀人才，並拋開過往「專才專任」的思維邏輯，跨領域及複合型的人才都歡迎加入。