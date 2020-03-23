〈台股盤後〉美股電子盤又暴跌 大盤失守9000點及10年線

美國參議院否決刺激經濟計劃，加上美國疫情快速蔓延，隨著美國進入緊急狀態的州數上升，美股電子盤大跌逾 800 點拖累，台股指數今 (23) 日收盤失守 9000 點及 10 年線，收 8890.03 點，跌點達 344.06 點，成交量 1469 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股跌破 10 年線，未來走勢將視全球疫情發展能否穩定、美股是否出現反彈、及國安基金是否出手而定。

台股今日也為「逐筆交易」制度實施的首日，盤中交成交價變動快速，傳出部分券商電腦當機，但交易狀況大致平順且成交迅速。

台股今日收 8890.03 點，跌點達 344.06 點，成交值 1468.51 億元，明顯較上一交易日的 2340 億元萎縮，也二度跌破 10 年線。簡伯儀指出，大盤量縮回檔，盤勢頗有殺低意願減少的現象。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 15 元或 5.56%，收在 255 元，大立光 (3008-TW) 下跌 125 元或 3.5%，收在 3450 元，而大型 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 3.3 元或 4.66%，收在 67.5 元。固然大型權值股為可能是國安基金護盤標的，但市場專家強調，對台股的操作仍宜保守。

台股盤中以防疫概念股表現最強勢，熱映、優盛、永日、中化盤中走強；另外華航、長榮航、台灣高鐵在政府已表達將全力支持度過這波疫情後，今天股價也收紅；至於紙類股同樣受惠衛生紙缺貨，士紙、華紙、永豐餘表現也較強勢。

聯發科 (2454-TW) 則有萬張庫藏股激勵，今日收盤上漲 7 元 ，收 308 元。

證券分析師黃漢成指出，台股今日下跌量縮，集中市場融資餘額已減少到 922 億元，融資斷頭賣壓已減輕，估未來台股將在 8524 的上周四低點及上周五的高點 9264 點間震盪，5 日線 9092 點也為一小壓力區。