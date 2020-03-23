【群益投顧】全球疫情持續嚴峻 台股反覆震盪測底

一、盤勢分析

上週五 Fed 宣布新的貨幣措施，將資產收購計畫擴及市政債券，但紐約州升級居家防疫命令，加上油價反轉向下，再度引發市場恐慌，美股開高走低、四大指數收盤全部收黑，跌幅落在 3～4%，道瓊工業再度跌破 2 萬點。歐股方面，英國央行緊急降息、ECB 啟動 7，500 億歐元緊急購債計畫，激勵泛歐 STOXX600 指數上漲 1.82%，三大主要市場都收高，法國更大漲 5.01%。今早亞股跌多漲少，台股以下跌 209 點開出，終場以下跌 344.06 點或 3.73% 收盤，收在 8890.03 點，成交金額縮小而為 1468.5 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子受美股重挫拖累，權值股領軍走低，金融也在大型金控走弱下持續在平盤之下整理，傳產造紙逆勢走高，漲幅表現最突出，紡織、百貨跌幅則相對較大。

二、盤勢預估

儘管各國政府救市措施不斷出台，但歐美疫情持續擴散未見趨緩，仍不足以安撫市場的擔憂情緒。台股開低後持續在平盤之下震盪，終場以下影線黑 K 下跌 344 點作收，成交量縮至 1500 億元以下，呈現下跌量縮格局，大盤一日反彈便又收跌，同時 3 日均線也得而復失，技術面未脫偏弱格局，後續觀察焦點仍在全球疫情發展上，短線不排除反覆震盪測試底部支撐。

新冠肺炎疫情擴散全球，企業紛紛採取異地分區辦公，遠端及視訊會議帶動雲端伺服器需求增溫，大陸在疫情獲得初步控制後已開始加速 5G 基礎建設，而各大手機廠也積極推出 5G 手機，都將帶動雙鴻、超眾、奇鋐及泰碩等散熱模組業者大陸廠在逐步復工後，營運快速回到正常軌道。

隨著中國疫情日漸趨緩，各地復工狀況持續改善，半導體相關設備廠營運可望回溫；展望後市，國際半導體產業協會 (SEMI) 認為，今年上半年全球晶圓廠設備支出雖受到疫情影響，預估將較去年下半年減少，但看好下半年將會好轉，帶動全年設備市場續揚，預期可年增 3%，達到 578 億美元。

肺炎疫情席捲全球，帶動伺服器需求大幅成長；根據 DRAMeXchange 調查顯示，美國政府標案與新冠肺炎疫情帶動的遠端服務需求趨動下，伺服器 DRAM 第二季合約價格漲幅從原先預測的季增 15% 擴大至季增 20%，而企業級固態硬碟價格預估漲幅也從原先的 5～10% 擴大至 10～15%。

三、強勢股

電子：

聯發科 (2454)、華碩 (2357)、緯穎 (6669)、力成 (6239)、旭隼 (6409)

非電：

台灣高鐵 (2633)、華航 (2610)、台塑化 (6505)、遠雄 (5522)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據