美期、韓股熔斷 上證力抗賣壓開盤下挫2.5%

美國參議院意外否決刺激經濟計劃，加上美國疫情快速蔓延，隨著全美進入緊急狀態的州數上升，甚至出現禁足令，悲觀氣氛衝擊周一 (23 日) 亞股早盤走勢，同時美期再度崩盤引發熔斷。

而周一富時中國 A50 指數期貨開盤即重挫逾 5%，而韓國 KOSPI 指數也崩跌 6.54%，引發熔斷。日經 225 指數則高開後回跌，目前跌 0.51%。

不過，A 股開盤表現相對較強，三大指數中，上證跌幅約 2.5%，深證及創業板指跌幅則逾 3%。截至上午 09:45 止，三大跌幅縮減，上證綜指下跌 2.28%，暫報 2682.96 點，失守 2700；深證成指下跌 2.61%，暫報 9884.97 點，失守萬點大關；創業板指下滑 2.1%，收報 1878.14 點，失守 1900 點。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

中國證監會副主席李超信心護盤，指出與境外資本市場相比，中國資本市場展現較強的韌性和抗風險能力，目前市場流動性充裕，A 股估值處於歷史低點，同時，總體來看外在環境衝擊是階段性的，不會改變中國資本市場平穩運作的趨勢。

上投摩根分析認為，由於歐美疫情還在發酵，全球市場短期內可能會繼續波動，A 股走勢難免會受到影響。但目前 A 股估值與國際股市相比仍在偏低水準，加上中國疫情已在控制中，且中國政府也推出政策刺激經濟發展，投資人並不需要過度恐慌。

