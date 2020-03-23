國安基金大撿哪些便宜貨？

新冠疫情持續蔓延，衝擊全球股市，美股兩週之內四度熔斷，連股神巴菲特都驚呼「活了 89 年，第一次經歷這種事」。美股、歐股全面崩跌下，不只是全球經濟陷入衰退的危機，也讓台股損失慘重，萬點、年線、十年線關卡接連失守；為了重振投資人士氣，也為了恢復市場金融秩序，國安基金已經銀彈上膛，隨時準備進場。那麼，當國安基金進場護盤，最可能鎖定哪些股票呢？今天就來一探究竟。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，國安基金進場兜底，肯定會鎖定權值股，優先拉抬大盤指數，大產業中的大企業顯然是最容易被看重的目標。

以股王大立光 (3008-TW) 為例，受全球供應鏈與股市影響，大立光股價今年以來已經跌掉超過 37％，比大盤跌得還深，目前價位在 3,200 元上方。

然而大立光公司基本面仍然良好，2 月份營收 36.73 億元，年增超過 4 成、創下歷年同期新高，累計大立光今年前兩個月營收 77.78 億元，則較去年同期的 58.98 億元，成長超過 3 成。雖然今年蘋果新機上市及市場需求恐受到干擾，但大立光為績優股，2019 年 EPS 達 210.7 元，殖利率接近 6.5％，一旦疫情得到控制行情回升，這樣的股票勢必將再次受到市場追捧。

同樣具有出色殖利率的還有中信金 (2891-TW)，中信金 12 日的線上法說會中公布股利政策，今年仍將全數配發現金，配發率將在 50％左右；中信金去年 EPS 為 2.16 元，以 50％配發率計算，每股將配 1.08 元，中信金目前股價 17.1 元，殖利率同樣超過 6.3％。美國聯準會近期大幅調降利率，使外資連日賣超台灣金融股，拖累金融板塊近日表現，而金融股是大盤重要的權重板塊，國安基金進場時有很高的機率逢此低點買進。

另外，在外資普遍撤離台灣之際，有一些股票卻還是被外資法人看好。過去我曾提過的統一超 (2912-TW) 由於內需概念被外資看好，維持持有評等，19 日盤中甚至一度觸及 290 元目標價，在這一波全球股災中算是相對抗跌。

受到疫情擴散影響，歐美淪為疫情重災區，相較於歐美營收比重較高的相關供應鏈，統一超營收來源則以台灣內需為主，而便利商店銷售保持穩定，較不受疫情影響。同時，統一超去年營收創下歷史新高，獲利則創下歷史次高紀錄，賺進超過一個股本，EPS 達 10.14 元，擬配發現金股利 9 元，配息率 88.7％。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 FＢ社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險