指揮中心：全球旅遊疫情升至第三級 機場免稅店可買口罩

台灣近日武漢肺炎 (COVID-19) 境外移入個案暴增，疫情指揮中心今 (20) 日宣布，明 (21) 日零時起，全面提升全球旅遊疫情建議至第三級警告，所有入境者須居家檢疫 14 天。此外，為加強機場防疫，免稅店將可購買口罩，成人 3 片 50 元，國人須遵照實名制規定不得重複購買。

陳時中表示，目前疫情已全球大流行，包括拉丁美洲、非洲及大洋洲影響範圍不斷擴大，近期病例數快速增加，基於國人從事國際旅遊均有感染風險，因此，從 21 日零時起，提升全球旅遊疫情建議至第三級警告 (Warning)，國人應避免所有非必要的出國旅遊。

為機場防疫需要，陳時中指出，明天開始提供國內 5 處機場免稅商店代為代售徵用口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或購買機票的旅行文件，即可至機場入境免稅商店購買。

陳時中強調，機場口罩價格為每份 50 元或 2 美元，每人限購 1 份成人型 3 片或兒童型 5 片，不過，旅客如為本國籍或有居留證，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。

目前機場營運的免稅商店業者計有釆盟、昇恆昌、睿姿崴勛、台灣菸酒公司，4 家業者均無償配合政府代售徵用物資，收取費用將全數繳納國庫。

近日機場湧進大批返台潮，副指揮官陳宗彥表示，今天入境狀況已較昨天紓緩，每人平均等候約 40 分鐘即可完成檢疫程序，根據統計，昨天實際入境共 6000 多人，今天人潮明顯減少，約有 3 成的旅客選擇搭乘防疫專車，其他則是由親友接回，有 7 成的人會使用電子聲明通報，航空公司外站及觀光局宣導分流明顯奏效。