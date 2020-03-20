無懼疫情上市公司股息照配 累積擬配6415億元現金股息

武漢肺炎疫情引發全球股災，台股也難逃跳水命運，證交所表示，台股具備獲利穩定、流動性佳與高殖利率三大特質，目前上市公司已公告擬配發現金股息的公司，累計已達 6415 億元，達 107 年發放水準近 5 成，顯見台股基本面仍佳，投資人要對股市有信心。

台股本週隨美股大跌指數一路摜破 9000 點，在國安基金緊急登板救援下，成功收復 10 年線，但隨著武漢肺炎疫情持續全球擴散，世界各國相繼封城，股市不確定隱憂尚未完全消除。

證交所表示，受中國停工延遲影響，導致上市公司前 2 月累計營收年減 7.76%，但隨中國復工情況好轉，預期未來上市公司可望營運逐漸回歸產業基本面。

證交所表示，上市公司從 2016 年以來獲利能力與流動性穩健成長，其中 2016 年到 2018 年稅前盈餘分別為 2.27 兆元、2.65 兆元、2.61 兆元，2019 年前三季雖有美中貿易戰影響營運表現但稅前盈餘仍有 1.43 兆元。

另外，上市公司近三年與去年第三季速動比率分別為 151%、148%、169% 及 175%，顯示上市公司流動性及變現能力仍屬健全。

在殖利率部分，根據證交所統計，台股近年現金股利殖利率約 3.08%~4.52% 區間，上市公司自 2016 年起每年發放現金股利均超過 1.1 兆元，殖利率優於日本、香港、上海等鄰近市場，突顯臺灣市場高現金殖利率優勢適合長期投資。

據證交所統計，今年已公告上市公司擬發放現金股利者共 328 家，現金股利超過 2 元以上者共 154 家，其中 8 家包括旭隼、國巨、華碩、麗豐 - KY、長華、祥碩、儒鴻與億豐現金股息超過 10 元以上。