慧洋-KY擬配股息1.75元 現金殖利率逾7.5%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 去年稅後純益 21.99 億元，年增約 21%，每股純益 3.38 元，創 4 年來高點，董事會今 (20) 日通過去年度盈餘分配案，預計每股擬配發股票股利 0.25 元、現金股利 1.5 元，合計股息共 1.75 元，配發率逾 50%，以今日收盤價 19.8 元計算，現金殖利率 7.58%。

慧洋說明，由於目前全球股市持續走低，市場信心低迷，為保障投資人權益，1 月由金管會核准的新股發行案，將擬向主管機關申請延後辦理，待資本市場狀況較穩定明朗後再進行。

對於整體市況，慧洋董事長藍俊昇表示，散裝市場已逐漸回穩，3 月迄今，主要船型相關運價指數皆逐步回穩，BPI 指數平均為 994 點，較上月平均 675 點漲幅達 67%，BSI 指數平均為 706 點，較上月平均 513 點漲幅達 38%，BHSI 指數平均為 371 點，較上月平均 305 點漲幅達 22%，目前業務運作和財務狀況一切正常。

慧洋進一步指出，肺炎疫情爆發造成第一季工廠、港口停工，散裝航運運價指數大跌，不過慧洋因具有部分長約保護，使營收跌幅較指數緩和，而本月底將交付的 2 艘新造船，已與租家簽訂長約，平均毛利率達 45%，現成船部分也有租家提前鎖定第三季換約租金，平均毛利達 46%，顯見航運業界對前景仍具信心。

展望今年，慧洋預計再交付 7 艘節能新船，其中 2 艘裝有加裝脫硫設備，也將依市場價格持續汰換舊船，維持船隊競爭力。