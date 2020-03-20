台灣病毒檢驗量能續增 蔡總統：僅需4小時、每日3200件

總統蔡英文日前才前往聚陽 (1477-TW) 參觀隔離衣及防護衣研發製作流程，昨 (19) 日再赴疾管署檢驗及疫苗研製中心視察，蔡英文表示，疫情已進入第二階段，台灣檢驗能量持續攀升，目前有 34 家指定的檢驗機構，每日病毒檢驗量可達 3200 件，且檢驗時間更從 1 天縮至 4 小時。

總統前往昆陽實驗室視察並聽取簡報，蔡英文表示，從疫情開始以來，很多人共同投入整個防疫工作，包括第一線的實驗室及醫檢師，天天和病毒相處，承受的風險可能最高，但也是第一道防線最重要的構築。

蔡英文指出，台灣檢驗能量持續往上走，現在有 34 家指定檢驗機構，一天可達約 3200 件，更驚豔的是，可以在第一時間把病毒的序列分析出來，讓檢驗時間從 1 天縮短到 4 個小時，展現了我國實驗的能力及經驗的累積。

蔡總統日前也前往聚陽參訪，對於聚陽生產的防護衣 P3 等級感到驚豔，不僅研發、設計、製造 100% 都在台灣，其中採用的原料來自於國內的衛普公司，同樣也是國產，經紡織所檢驗，發現防護衣品質比國外的還要好，透氣、防水的等級更是超越美國杜邦公司。

未來政府機關、公立醫院、醫療機構及軍事單位，將朝向全部國產來規劃，這樣一來，國內在平時就可以維持一定的需求量，讓生產延續，若在緊急時，隨時可以補充產能。

對於台美共同聲明將加強合作防疫，研發快篩試劑、疫苗、藥品等，並交流醫療知識及防疫所需的物資、設備，總統樂見其成，並表示中研院與歐盟方面，也有就合作防檢疫技術與疫苗開發等進行深度的討論。

蔡英文強調，現在疫情已進入第二階段，是更艱困的一戰，相信我們不會被擊倒，因為我們有堅強的國家隊，各式各樣專業人才百分之百投入，一定會成功擊敗病毒。