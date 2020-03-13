台灣虎航去年獲利年減逾17% EPS 4.04元 擬配息3元

台灣虎航 (6757-TW) 今 (13) 日公布去年財報，全年稅後純益為 8.09 億元，年減 17.62%，每股純益 4.04 元，董事會也通過每股擬配發現金股利 3 元，配息率 74.25%，以今日收盤價 28.45 元計算，現金殖利率 10.54%。

展望今年上半年，受武漢肺炎疫情衝擊，各大航空業者接連取消航班之下，法人預期，航空業第一季甚至第二季的財報恐怕將繳出近年最低迷的成績。

台灣虎航去年全年合併營收 95.13 億元，營業利益 10.87 億元，年增 28.43%，營業利益率 11.43%，年增 1.78 個百分點，整體獲利能力不俗；下半年稅後純益 3.39 億元，低於上半年 4.7 億元，主因營運轉成獲利，開始繳納 20% 營所稅， 加上根據 IFRS 16 要列外幣租賃負債等所致，也使去年獲利略見衰退。

展望今年，由於 2 月以來肺炎疫情襲擊航空業，台灣虎航除早已取消澳門航班，整個 3 月韓國航班均已取消，等於目前僅剩日本航班和曼谷航班。

法人指出，虎航有 75% 營收來自東北亞航線 (日韓航線)，澳門航線占比有約 15%，在暫時停飛澳門和韓國所有航點後，第一季的營收勢必受到不小的衝擊。

在獲利有壓之際，虎航近期股價相當疲軟，今日股價收在 28.45 元，自去年 12 月 16 日以 41 元承銷價上興櫃後，至今跌幅已達 30%。