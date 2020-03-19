【群益投顧】籌碼鬆動未見緩和，指數跳空重挫

一、盤勢分析

受美股連續重挫拖累，今日台股跳空開低後一路走低，盤中一度大跌近 700 點，最低達 8523.63 點，最大跌幅逾 7.5%。

指標權值股大立光 (3008)、台積電(2330)、鴻海(2317) 重挫，盤中皆大跌 8% 上下，大立光更一度打入跌停；盤中至少逾 700 檔個股股價逼近跌停，籌碼鬆動態勢持續擴大。

消息面，總統蔡英文今日下午一點半，將在發表防疫談話，穩定民心；另外，國安基金臨時委員會，預計今日下午 5 點召開，討論是否授權國安基金進場護盤。

二、盤勢預估

歐洲央行 (ECB) 週三 (18 日) 緊急召開電話會議，宣布推出 7500 億歐元 (8190 億美元) 額外收購資產計畫，對象包含政府債券等各類資產，以支撐歐洲經濟。而美國部分，應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，美國聯邦參議院順利通過 1000 億美元的緊急方案，法新社報導，這項法案稍早也在眾議院過關。雖然主要工業國大動作祭出救市動作，但台股籌碼深陷套牢待解套賣壓下，一方面無法完全排除續殺融資斷頭的風險；另方面，縱有受益救市動作而反彈，在上檔面臨沉重解套賣壓下，階段恐亦僅宜先針對跌深乖離過大股，嚴守停損，酌量擇強短線操作應對。今天本波盤面焦點族群 "防疫概念股" 呈現強弱大分歧走勢，基亞 (3176)、毛寶(1732) 等(盤中)攻上漲停，而懷特新藥 (4108)、永日(4102) 等(盤中)打入跌停，顯示即便有題材挹注，漲多之後，也面臨基期壓力升高的問題。而從宏達電這一類大波段基期股昨日逆勢強漲，可看出短線買盤逐漸針對跌深股作價的企圖。中央流行疫情指揮中心 18 日宣布攜手宏達電與 LINE，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，確保落實防疫措施；宏達電躋身防疫概念股，題材挹注，今日宏達電盤中股價一度大漲 6% 上下。今日散熱股的超眾 (6230) 攻上漲停，但業強 (6124) 則跌鎖住，盤面呈現一個 "亂" 字，研判與籌碼洗清度有一定程度關係；3/12 以來迄 3/18 為止，超眾融資大減 1150 張。從基本面來看，原本市場看衰大陸智慧型手機銷售，但因 4G 手機銷售優於預期，庫存去化後近期重啟拉貨，對超眾等廠商營運形成相對加分挹注。今日食品類股呈現逆勢強漲走勢，不只愛之味 (1217) 強攻漲停，龍頭統一也逆勢大漲逾 4%，佳格 (1227) 也一度大漲 4% 上下，可能一定程度與防疫概念股開始多空大分歧，資金轉往與防疫概念沾上邊、本業也相對穩定的泛宅經濟概念相關個股有關，從富邦媒 (8454) 今日也逆勢上漲，可略窺一二。

三、強勢股

電子：

宏達電 (8046)、聯茂 (6213)、超眾 (6230)、遠傳 (4904)

非電子：

統一 (1216)、亞諾法 (4133)、毛寶 (1732)、泰豐 (2102)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據