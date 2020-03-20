

◆盤勢分析

1. 隨著 Fed 週三再推新工具，透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性，加上美財政部承諾將發行更多債券，提振華爾街信心，週四美股展開技術性反彈，自猛烈拋售中震盪復甦，四大指數漲幅介於 0.47%~4.23%，尤其高通執行長週四透露，中國需求已恢復正常，激勵費半成份股氣勢如虹。指標股安森美暴漲 24.38%；高通漲 6.23%；Nvidi 漲 5.00%；美光上漲 4.61%；台積電 ADR 下跌 0.14%。

2. 受到肺炎疫情蔓延全球，美股、油價持續崩跌的衝擊下，昨日台股開低走低，摜破 10 年線，隨後停損賣壓加重，指數最終下跌 537.33 點，跌幅 5.83%，收在 8681.34 點，成交金額為 2705.42 億元。三大法人合計賣超 316.07 億元，外資賣超 285.75 億元、投信買超 4.8 億元、自營商賣超 35.12 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，結構不利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）均線：跌破 10 年線 (約 9,105 點) 後，10 年線成為短壓。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K、D 值均低於 15，來到嚴重超賣區，留意跌深反彈機會。

4. 櫃買指數跌幅 7.53%，收在 103.25 點，與加權指數同創波段新低。支撐約 100 點附近，壓力為 3 日線 109.4 點附近，KD 低檔鈍化，來到嚴重超賣區，留意跌深反彈機會。

5. 觀盤重點：指數續創波段新低，本波從 3 月 9 日跌破年線後，就沿著 3 日線下跌，因此反彈的條件需先突破 3 日線短壓，或者出現大量換手留長下影線的 K 棒，在未出現止跌訊號前，建議控制持股比重，或者增加避險部位，短線台股可留意防疫概念股、高股息殖利率、庫藏股、併購題材股、PCB 等。

6. 肺炎疫情引爆全球股災，為遏止台股跌跌不休頹勢，國安基金委員會昨 (19) 日拍板傍晚啟動護盤機制，展開第 7 次危機護盤穩定金融市場秩序，攤開國安基金護盤標的，主要鎖定權值股、台灣 50 成分股點火拉抬盤勢，六次進場全都獲利了結出場。

7. 台灣央行昨 (19) 日召開第一季理監事會議，會後宣布降息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，終結利率「連 14 凍」，是 3 年半來首度調整利率，重貼現率更低於 2009 年 2 月金融海嘯期間的 1.25%，創史上新低紀錄；同時，央行將國內今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，開無法「保 2」第一槍。

8. 有條件限空令即日起上路！金管會 19 日宣布，即日起個股當日收盤價跌幅達 3.5％以上，次一交易日就不能平盤下放空。此措施同時搭配當沖交易限制。

9. 中美晶（5483）2019 年毛利和營業利益雙雙創下新高，每股盈餘 3.36 元，寫下 9 年來新高。擬配息 5 元，為 2011 年來新高，以 19 日收盤價 75.8 元計算，現金殖利率達 6.6％。

